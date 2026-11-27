La familia de Gabriel Cárdenas sigue esperando respuestas sobre lo que ocurrió durante las horas en las que el joven de 17 años estuvo desaparecido en Bogotá. Su madre, Viviana Morales, cuestionó las actuaciones de las autoridades y puso el foco en dos elementos que consideraba fundamentales para esclarecer el caso: el teléfono móvil de su hijo y las grabaciones de las cámaras de seguridad.

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(Vea también: Gabriel Cárdenas habría vivido difícil situación en universidad; hay varias versiones)

Antes de que terminara la búsqueda del estudiante de la Universidad de los Andes, la mujer expresó públicamente su preocupación por la falta de avances en las diligencias para establecer sus últimos movimientos. Uno de sus mayores interrogantes tenía que ver con el rastreo del celular, pues consideraba que el dispositivo podía aportar información sobre el recorrido que hizo Gabriel antes de que se perdiera su rastro.

La angustia aumentó porque, según contó Morales, la Fiscalía ya tenía en su poder registros de video desde el viernes en la noche, pero ella no había recibido información concreta sobre los resultados de las revisiones. La madre esperaba conocer qué habían encontrado los investigadores y si existían pistas que permitieran reconstruir lo sucedido.

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El reclamo de Viviana Morales por el celular de su hijo

En medio de la incertidumbre, la madre manifestó su inconformidad por la falta de respuestas sobre las labores técnicas adelantadas para localizar el teléfono del adolescente.

“Esa es mi gran queja. Por favor, es que la Fiscalía tiene los videos desde el viernes en la noche y no me han dicho nada. No sabemos nada. No han podido rastrear el celular. ¿Cómo la Fiscalía no puede rastrear un celular?”, expresó, al referirse a las diligencias que esperaba de las autoridades.

El dispositivo era especialmente importante para la familia porque podía ayudar a establecer los desplazamientos de Gabriel y aportar datos sobre sus últimas comunicaciones. El joven había abordado un servicio de transporte en motocicleta por aplicación, por lo que también existía interés en reconstruir ese trayecto y establecer qué ocurrió después de finalizar el recorrido.

Sin embargo, hasta ese momento no se conocían resultados concluyentes sobre el rastreo del equipo ni sobre la información que podrían aportar los registros de telefonía y la transacción bancaria relacionada con el viaje.

La madre sospecha que Gabriel Cárdenas estuvo bajo efectos de sustancia

Otro aspecto que despertó preocupación durante la búsqueda fueron los testimonios de personas que aseguraron haber visto al adolescente caminando por diferentes sectores de Bogotá con una apariencia de desorientación.

Esos relatos llevaron a Viviana Morales a plantear la posibilidad de que su hijo hubiera estado bajo los efectos de alguna sustancia que alterara su conciencia. La mujer no descartaba que algo hubiera ocurrido durante el desplazamiento en motocicleta o después de que Gabriel descendiera del vehículo.

“¿Qué sospecho? Por lo que me dicen que está desorientado. No sé si es que le dieron algo y está desubicado”, manifestó al explicar las dudas que tenía a partir de los testimonios conocidos durante los operativos.

Pese a esa hipótesis, Morales aclaró que no estaba responsabilizando al conductor que prestó el servicio de transporte, pues no tenía elementos para señalarlo ni certeza sobre el momento en que su hijo pudo haber quedado en esas condiciones.

“No estoy acusando al de la moto o fue en el momento en que se bajó y algo pasó. Pero él siempre ha estado por acá”, puntualizó.

Medicina Legal debe establecer qué ocurrió con el joven

La búsqueda de Gabriel terminó con el hallazgo de su cuerpo en inmediaciones del Salto del Tequendama, en Cundinamarca. Sin embargo, las circunstancias que rodearon sus últimas horas todavía estaban pendientes de esclarecimiento.

Medicina Legal quedó a cargo de los análisis forenses para establecer la causa y la manera de su muerte. Estos procedimientos también resultan fundamentales para determinar si el adolescente estuvo expuesto a alguna sustancia o si sufrió algún tipo de agresión antes de su fallecimiento.

Por ahora, las sospechas planteadas por su madre no constituyen conclusiones de la investigación. La familia espera que los resultados de los exámenes y la información recopilada por la Fiscalía permitan reconstruir lo sucedido y aclarar los interrogantes que quedaron tras la desaparición del estudiante.

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