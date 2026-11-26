La familia de Samantha Gaona, la adolescente de 15 años hallada sin vida en un andén de Suba, pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias de su muerte y avanzar en la investigación. Su tía, Cindy Johanna Cortés Gaona, reconstruyó ante Caracol Radio parte de los últimos movimientos de la menor, quien salió de su casa el martes 24 de noviembre y no volvió a comunicarse con sus allegados.

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Según el relato de Cortés Gaona, Samantha salió de la vivienda hacia las 12:15 del mediodía para llevar a su hermana menor al colegio Gerardo Paredes. Las cámaras de seguridad registraron su paso por el sector aproximadamente a las 12:30 p. m.

Después de dejar a su hermana, la adolescente le habría contado a su madre que tenía previsto encontrarse con un amigo. La tía explicó a la emisora que la última conversación entre ambas ocurrió cerca de la 1:20 de la tarde.

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“Mi sobrina le informa a mi hermana que salen a comprar como un paquete de papas”, relató Cindy Johanna Cortés Gaona, al referirse al plan que Samantha le habría comentado a su mamá.

La familia perdió contacto con la adolescente

Después de esa conversación, los familiares dejaron de recibir mensajes o llamadas de Samantha. La falta de noticias empezó a preocupar a sus allegados, que no volvieron a tener información sobre su paradero.

La noticia de su muerte llegó por medio de una llamada familiar. Según contó su tía a Caracol Radio, una de sus familiares se comunicó con la madre de la adolescente luego de conocer que habían encontrado el cuerpo de una persona en el sector.

Desde entonces, la familia busca respuestas sobre lo ocurrido y pide que se esclarezcan los hechos. Sus allegados esperan conocer qué sucedió después de que Samantha salió de su casa y anunció que se encontraría con su amigo.

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Investigan qué ocurrió en sus últimas horas

Las autoridades adelantan las indagaciones para reconstruir los últimos movimientos de la menor y establecer qué pasó luego de que salió de su vivienda. Por ahora, la información entregada por la familia permite ubicar algunos momentos de su recorrido, pero no aclara las circunstancias de su muerte.

En la entrevista con la emisora, su tía insistió en la necesidad de que la investigación avance y permita conocer qué ocurrió con Samantha. La familia espera que las autoridades establezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades correspondientes, si las hay.

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