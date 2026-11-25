Por: Canal Uno

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Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá recibieron una llamada de emergencia sobre una persona tendida en la vía pública, en jurisdicción del CAE Rincón. Al llegar al sitio, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer que ya no tenía signos vitales.

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El teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez Tabara, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que la primera revisión no evidenció lesiones visibles. Aun así, la Policía Judicial inició las pesquisas para aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte.

El día en que Samantha salió de casa

Según contaron los familiares de Samantha a La FM, la adolescente salió de su vivienda el 24 de noviembre para acompañar a su hermana menor al colegio. Antes de irse, les dijo que más adelante se reuniría con un amigo.

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Después de salir de casa, la familia dejó de recibir noticias de ella y no logró comunicarse con ella por teléfono. Hacia las 3:00 p. m. recibieron el aviso de que había un cuerpo en la zona y varias horas después confirmaron que se trataba de la joven.

“Queríamos descartar que fuera ella”, dijo una de las tías de la fallecida.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de la muerte ni han precisado cómo llegó la adolescente hasta el andén donde fue hallada. Esas respuestas deberán darlas Medicina Legal y los investigadores a cargo del caso.

Algunos testigos aseguraron que un vehículo habría dejado a la joven en el sector. Esa versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La Policía también revisa las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de Samantha y establecer si llegó por sus propios medios o si fue trasladada hasta ese punto.

La familia pide que el caso no quede impune

La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso. Las denuncias y reportes pueden hacerse a través de la línea de emergencia 123 o ante el CAE más cercano.

La familia de Samantha anunció una velatón en el sector de Suba donde fue hallada, para recordarla y exigir justicia. Mientras avanzan las diligencias, las autoridades deberán confirmar la identidad de la joven, la causa de su muerte y lo que ocurrió en las horas previas al hallazgo.

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