Por: Portal Bogotá

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La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, se ha convertido en una oportunidad para reflexionar y actuar sobre la importancia de erradicar todo tipo de violencia basada en género. En este contexto, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción de escenarios culturales libres de sexismos, tal como lo informa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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De acuerdo con la información recogida, Idartes impulsa diferentes iniciativas orientadas a mejorar la vida de las mujeres en Bogotá. Sus programas, mediante las gerencias Crea y Nidos, llevan actividades artísticas y formativas a familias que han vivido situaciones de feminicidio o violencia. El programa Nidos atiende particularmente a la primera infancia, ofreciendo experiencias artísticas para niñas y niños cuyos familiares han sido víctimas o están en riesgo de feminicidio, mientras que Crea fomenta la formación y expresión artística en mujeres, priorizando sus procesos de sanación y reparación desde una perspectiva diferencial.

En alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer, Idartes habilita "puntos seguros" para las mujeres en los Festivales al Parque, como Popular al Parque, Rock al Parque y Hip Hop al Parque. Dichos espacios garantizan información, orientación y acceso a las rutas de atención en caso de situaciones de violencia, facilitando además la denuncia y el acompañamiento oportuno durante eventos de gran afluencia, de acuerdo con lo publicado por el portal oficial del Distrito.

La iniciativa artística juega un papel determinante al cuestionar los imaginarios machistas y proponer relaciones más igualitarias. En 2026, la Beca Bogotá Diversa Dirigida a los Sectores Sociales reconoció tres propuestas en la categoría 'Prácticas artísticas para una vida libre de sexismo', entre las que se destacan trabajos musicales y de danza colectiva orientados a dignificar la vida y el liderato de las mujeres. Asimismo, actividades como el concierto performance ‘Soberana: luchar, amar y rugir como mujer’, de la artista Aura Martínez, y el evento ‘Ellas Cantan: Tres voces, una misma fuerza’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, refuerzan este mensaje de empoderamiento femenino a través del arte.

Espacios literarios como ‘Vivas Nos Queremos, Vivas Nos Leemos’, celebrado el 22 de noviembre por la Gerencia de Literatura, complementan estas iniciativas generando conversación pública en torno al feminicidio y la violencia de género en la ciudad. Así, Idartes reconoce la diversidad de las mujeres en Bogotá y continúa trabajando para que su creatividad y participación sean posibles en espacios culturales seguros y libres de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones desarrolla Idartes en Bogotá por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?

Idartes implementa iniciativas como experiencias artísticas en la primera infancia con Nidos, formación artística para mujeres desde Crea, y habilita puntos seguros en festivales masivos, coordinados con la Secretaría Distrital de la Mujer, para informar y proteger a las asistentes ante posibles casos de violencia o riesgo de feminicidio.

¿En qué consiste la Beca Bogotá Diversa y cuál es su aporte contra el sexismo?

La Beca Bogotá Diversa Dirigida reconoce y apoya propuestas artísticas que buscan una vida libre de sexismo. En 2026, premió iniciativas musicales, de danza y audiovisuales que promueven los derechos y la participación de las mujeres, cuestionando imaginarios machistas y creando espacios de reflexión colectiva en la ciudad.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.