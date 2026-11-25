Por: Portal Bogotá

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El avance del proyecto del Metro de Bogotá ha traído noticias alentadoras para la movilidad y calidad de vida en la capital, especialmente con la llegada a Colombia del tren número 24 destinado a la Línea 1. Según información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, al cierre de noviembre ya se encuentran en el país 24 de los 30 trenes que conformarán la flota total de esta primera línea del sistema. El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó: "Ya tenemos en Colombia 24 de los 30 trenes que operarán en la Línea 1 del Metro de Bogotá. Estamos cada vez más cerca de tener la flota completa en la ciudad", refirió públicamente el mandatario a través de sus redes sociales.

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Con la recepción del tren número 23, identificado con el serial 124, que será acogido en el patio taller de Bosa, la ciudad observa un cumplimiento estricto del cronograma. De acuerdo con la información oficial, los seis trenes restantes serán despachados desde China antes de finalizar el año, proceso que garantiza el cumplimiento de los tiempos planificados para la entrada en funcionamiento de la obra.

Además del progreso en la llegada de trenes, la Línea 1 del Metro reporta un 84,68 % de avance general en su ejecución. Entre los hitos recientes destaca la culminación de la dovela de cierre del puente de concreto ubicado en la intersección de la avenida NQS con calle 8 sur. Este puente, compuesto por una longitud total de 159 metros estructurados en tres vanos -dos de 45 metros laterales y uno central de 69 metros-, se edificó bajo el método de voladizos sucesivos. Este sistema permite el levantamiento progresivo de segmentos llamados dovelas a ambos lados de los apoyos, utilizando carros de avance que facilitan el vaciado de concreto hasta completar la estructura. Tal método minimizó la afectación sobre la movilidad y sobre la operación de TransMilenio, crucial en esta zona de intenso tráfico.

El conjunto de obras complementarias incluye la construcción de la Estación SENA del Metro y la estación BRT SENA de TransMilenio, ambas integradas, además de un puente metálico de 219 metros que conectará la Estación SENA con el puente de concreto recientemente finalizado. De acuerdo con la Alcaldía, estas infraestructuras transformarán el sector y facilitarán la integración efectiva entre la nueva red de Metro y el sistema público existente. La meta es tener lista la operación comercial para el año 2028, lo que promete una renovación sustantiva en el transporte bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos trenes del Metro de Bogotá han llegado ya a Colombia para la Línea 1?

Según la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán, hasta el momento han llegado 24 trenes de los 30 que integrarán la flota de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Se espera que los seis trenes restantes sean despachados desde China antes de finalizar el año.

¿Qué es el método de voladizos sucesivos usado en el Metro de Bogotá?

El método de voladizos sucesivos es una técnica de ingeniería utilizada para construir puentes de grandes dimensiones sin emplear apoyos temporales intermedios. Consiste en edificar segmentos de la estructura llamados dovelas de manera progresiva, simétrica y paralela desde los apoyos existentes, utilizando equipos conocidos como carros de avance, lo que permite realizar el vaciado de concreto de cada segmento hasta completar todo el puente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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