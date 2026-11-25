Por: Portal Bogotá

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Niños y niñas de Bogotá tendrán la oportunidad de participar en una nueva edición de las Vacaciones Recreodeportivas 2026, organizadas por la Alcaldía Local de La Candelaria. Esta propuesta, que hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se orienta a ofrecer cinco días llenos de recreación, deporte y aprendizaje, con el fin de que los menores aprovechen su tiempo libre durante la temporada de vacaciones. Según información publicada por la Alcaldía Local de La Candelaria, el evento se llevará a cabo del 30 de noviembre al 4 de diciembre, en horario de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., en el Centro Comercial Caravana, ubicado en la calle 12 # 9-68.

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La programación prevista incluye actividades deportivas, juegos tradicionales y experiencias creativas. Además, se proponen espacios para que los participantes descubran, exploren y reconozcan el territorio de La Candelaria, brindando una oportunidad de conexión con el entorno y fomentando el sentido de pertenencia. La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, afirmó que el propósito es que la niñez goce de "espacios seguros, incluyentes y llenos de oportunidades para aprender, compartir y desarrollar sus habilidades". En palabras de Angarita Serrano, invertir en estos espacios equivale a construir bienestar y una mejor perspectiva de futuro para la localidad.

La iniciativa busca crear ambientes de encuentro donde los menores compartan con otros, desarrollen sus capacidades a través del juego y la actividad física, y vivan experiencias enriquecedoras en comunidad. El proceso de inscripción exige que los padres de familia o acudientes presenten los documentos de identidad tanto del menor como del responsable, el certificado de afiliación a la Entidad Promotora de Salud (EPS) y un recibo de servicio público como soporte de residencia.

Esta propuesta hace parte de las acciones que la Alcaldía Local de La Candelaria ha desarrollado con miras a fortalecer la recreación, integración y bienestar de la niñez, reconociendo la relevancia del deporte y el juego para su desarrollo integral, de acuerdo con la información disponible en los canales oficiales de la Alcaldía Local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribir a niños y niñas en las Vacaciones Recreodeportivas 2026 en Bogotá?

Para inscribir a menores en las Vacaciones Recreodeportivas, los padres o acudientes deben presentar el documento de identidad del niño o niña, el del responsable, el certificado de afiliación a la EPS y un recibo de servicio público. Esta información ha sido confirmada por la Alcaldía Local de La Candelaria.

¿Qué actividades tiene la programación de las Vacaciones Recreodeportivas en La Candelaria?

De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, la semana incluye actividades deportivas, juegos tradicionales, experiencias creativas y espacios para descubrir la localidad. El objetivo es que los participantes fortalezcan sus habilidades y vivan nuevas experiencias a través del juego y el deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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