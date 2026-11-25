Por: Portal Bogotá

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La jornada del pico y placa en Bogotá prevista para el jueves 26 de noviembre de 2026, regirá con diferentes horarios y restricciones según el tipo de vehículo, siguiendo las directrices de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). De acuerdo con la información oficial suministrada por la entidad, la medida comienza para los vehículos particulares a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m. En esta ocasión, podrán circular únicamente los vehículos particulares cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0, teniendo en cuenta que corresponde a un día par en el calendario regular de la capital.

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La regulación es aún más estricta para los taxis y vehículos de servicio especial, conocidos como de placa blanca, pues deben acogerse a la restricción en un horario que comienza media hora antes, es decir, desde las 5:30 a. m., y se mantiene igual hasta las 9:00 p. m. Según la SDM, este jueves 26 de noviembre los taxis y vehículos de servicio especial con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 tienen permitido transitar, lo que varía la dinámica de circulación frente a otros días.

La Secretaría Distrital de Movilidad ofrece la opción llamada ‘Pico y Placa Solidario’, un modelo que permite que los propietarios de vehículos particulares puedan movilizarse en la ciudad sin restricción durante la jornada, previo registro y pago en la plataforma oficial. Quienes deseen acogerse a esta alternativa deben ingresar a www.movilidadbogota.gov.co, el único canal autorizado, y usar el botón de pago PSE disponible allí. Es importante recordar que no existen intermediarios o portales alternativos avalados por la entidad; cualquier oferta diferente puede corresponder a páginas falsas, de acuerdo con la información reiterada por la SDM en su portal institucional.

La iniciativa de inscripción y pago para evitar la sanción asociada a la infracción del pico y placa en Bogotá solo se gestiona a través de los portales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad. Así, se busca garantizar transparencia y mayor control, evitando fraudes o malentendidos por parte de los usuarios.

¿Cuáles placas pueden circular con pico y placa en Bogotá este jueves 26 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el jueves 26 de noviembre de 2026, en Bogotá pueden circular los vehículos particulares cuyas placas concluyen en 6, 7, 8, 9 y 0. Para taxis y vehículos de servicio especial, la disposición autoriza el tránsito a quienes cuenten con placas que terminan en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, conforme al horario establecido por tipo de vehículo.

¿Cómo funciona el ‘Pico y Placa Solidario’ en Bogotá y cuál es el canal oficial para pagarlo?

El ‘Pico y Placa Solidario’ es un mecanismo de la Secretaría Distrital de Movilidad que permite a los dueños de vehículos particulares circular sin restricción durante la jornada de pico y placa, previa inscripción y pago. El único canal válido para acceder a este servicio y realizar el pago es el portal web oficial de la entidad (www.movilidadbogota.gov.co), mediante el botón PSE habilitado en la misma plataforma, tal como lo especifica la SDM.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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