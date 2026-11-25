Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha anunciado que este jueves 26 de noviembre de 2026 se desarrollará una feria de empleo en el Centro Comercial Outlet Factory, en la localidad de Puente Aranda. De acuerdo con la información oficial, más de 20 empresas participarán en la jornada y estarán disponibles más de mil vacantes en distintos sectores económicos, ofreciendo una oportunidad significativa para quienes buscan trabajo en la capital colombiana.

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La realización de esta feria no es casualidad, sino que está enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. En ese sentido, se busca especialmente facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades laborales y fortalecer su autonomía económica, reconociendo que el acceso al trabajo digno es fundamental para la independencia y para poder construir proyectos de vida propios. María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, enfatizó que "hablar de la eliminación de las violencias contra las mujeres también implica hablar de su autonomía económica", destacando la importancia de la generación de ingresos como una posibilidad para todas y no como un privilegio reservado para unas pocas.

Entre los perfiles laborales solicitados por las empresas asistentes se encuentran cargos variados como asesora comercial de tienda a tienda (TAT), asesora de soluciones financieras, auxiliar de bodega, operaria de producción, auxiliar de cocina, promotora de ventas, mesera, cajera, auxiliares administrativas, auxiliares de farmacia, auxiliares de enfermería, asesoras comerciales de temporada, analistas de crédito con moto, asesoras comerciales de medio tiempo o fines de semana y operarias de servicios generales. Estas vacantes reflejan una amplia gama de opciones profesionales para diferentes niveles de experiencia y formación.

La feria de empleo se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. Para quienes deseen participar, se recomienda confirmar su asistencia a través de un formulario virtual, lo que permitirá una mejor organización del evento. Además, se invita a mantenerse informado sobre futuras oportunidades laborales, tips para procesos de selección y acceso a cursos gratuitos a través del canal de WhatsApp 'Empleo en Bogotá'.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las oportunidades laborales disponibles en la feria de empleo en Bogotá en noviembre de 2026?

La feria de empleo que se realizará en el Centro Comercial Outlet Factory ofrece más de mil vacantes en sectores como ventas, salud, servicios generales, producción, finanzas y áreas administrativas. Los cargos incluyen asesoras comerciales, auxiliares de enfermería y farmacia, operarias de producción y servicios, auxiliares de bodega y cocina, analistas de crédito y más, lo que cubre perfiles para diferentes intereses y capacidades.

¿Cómo participar en la feria de empleo enfocada en la autonomía económica de las mujeres en Bogotá?

Para ser parte de la jornada, que busca fortalecer la autonomía económica femenina y conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, las interesadas deben acudir el jueves 26 de noviembre de 2026 al Centro Comercial Outlet Factory, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Es importante confirmar la asistencia a través del formulario virtual publicado por los organizadores, lo que contribuye a una mejor coordinación del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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