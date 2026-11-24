Por: El Espectador

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Durante el trimestre de julio a septiembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidenció la marcada desigualdad que persiste en el acceso al empleo para las personas con discapacidad en Colombia. Según los datos citados en el informe, mientras que únicamente 2 de cada 10 personas con discapacidad cuentan con un trabajo formal, 6 de cada 10 personas sin discapacidad participan activamente en el mercado laboral, lo que representa una diferencia sustancial cercana al 45 % entre ambas poblaciones. Igualmente, esta brecha también se refleja en los índices de desocupación, donde la diferencia es de 1,9 puntos porcentuales.

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Pese a ciertos avances en materia normativa, orientados a revertir esta situación, aún queda un camino considerable por recorrer en la consolidación de entornos laborales más inclusivos. De acuerdo con la información, se han establecido cuotas obligatorias tanto para empresas del sector privado como del sector público, con el objetivo de generar mayores oportunidades. Sin embargo, la realidad muestra que todavía existen numerosos retos estructurales y prácticos para alcanzar mercados equitativos.

En el caso particular de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico ha lanzado estrategias para incentivar la contratación de los sectores poblacionales más vulnerables, incluyendo a personas con discapacidad. Desde este año, se están ofreciendo incentivos económicos y acompañamiento especializado a las empresas que decidan sumar a su talento humano a personas de estos once sectores priorizados. Esta labor, que cuenta con el apoyo de las cajas de compensación familiar, ya logró involucrar a 731 empresas, demostrando avances en la capital.

Como medida complementaria, se presentó una guía práctica orientada a ayudar a las empresas en todas las etapas de vinculación de personas con discapacidad, desde la evaluación previa hasta el apoyo posterior a la contratación. El impacto es claro: entre las 33 empresas capacitadas bajo este proyecto, el 76 % inició procesos de incorporación de personal con discapacidad y el 29 % ya efectuó contrataciones efectivas.

A nivel internacional, informes como The Disability Inclusion Imperative de Accenture (2023) respaldan los beneficios económicos de avanzar hacia entornos laborales inclusivos, resaltando que las compañías con mejores índices de inclusión presentan, en promedio, mejores resultados financieros. Sin embargo, se advierte que los beneficios no provienen únicamente de incorporar personas con discapacidad, sino de la implementación de buenas prácticas organizacionales: definir perfiles según funciones esenciales, seleccionar por competencias, eliminar barreras e introducir ajustes razonables, tal como planteó Juliana Sánchez, secretaria distrital de Integración Social.

La guía para empresas está disponible en los canales digitales de la Secretaría de Desarrollo Económico.

¿Cómo afecta la brecha laboral a las personas con discapacidad en Colombia?

De acuerdo con los datos del DANE para el trimestre de julio a septiembre de este año, la brecha laboral afecta significativamente a las personas con discapacidad, dado que solo 2 de cada 10 acceden a un empleo frente a 6 de cada 10 personas sin discapacidad. Esta diferencia impacta tanto en las posibilidades de ingresos como en la inclusión social de esta población.

¿Qué estrategias se están aplicando en Bogotá para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad?

En Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico otorga incentivos y acompañamiento a las empresas que contraten a personas de sectores vulnerables, incluidos quienes tienen discapacidad. Además, se lanzó una guía práctica para orientar a las empresas sobre cómo gestionar adecuadamente la contratación, desde antes hasta después del ingreso de la persona con discapacidad, y ya se reportan resultados positivos en el número de empresas que han iniciado este proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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