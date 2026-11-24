Por: Portal Bogotá

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En la ciudad de Bogotá, la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ fomenta celebraciones decembrinas libres de pólvora y sus peligros. Con la llegada de la Navidad y el fin de año, la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a cuidar y proteger tanto la capital como sus áreas estratégicas, parques públicos y zonas residenciales, enfatizando la importancia de evitar situaciones de emergencia y la aparición de incendios. Esta recomendación responde a una problemática recurrente durante la temporada festiva, especialmente en relación con el uso de pirotecnia y los riesgos que ello implica.

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Datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) reportan que, hasta el 26 de diciembre de 2025, se registraron 81 personas lesionadas por pólvora en las festividades del año anterior, de las cuales 61 fueron adultos y 20 menores de edad. Sin embargo, el riesgo trasciende el daño físico a los humanos. El informe de la SDS subraya cómo el uso de pirotecnia constituye una amenaza grave para la fauna silvestre y los ecosistemas en el Distrito Capital, repercutiendo directamente en su comportamiento, hábitats y posibilidades de supervivencia.

Según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá, la manipulación de pólvora puede provocar incendios forestales capaces de destruir hábitats en áreas protegidas y sus alrededores. Adicionalmente, el ruido intenso generado produce efectos como pánico, taquicardias y desorientación en aves y mamíferos, lo que ocasiona que estos animales abandonen sus nidos y refugios. Este impacto puede resultar fatal para especies como zorros, comadrejas, ardillas, roedores, ranas y reptiles, poniendo en peligro la biodiversidad local.

La SDA también hizo énfasis en que incluso minutos de manipulación de pirotecnia pueden desencadenar tragedias ambientales, destruyendo hábitats y nidos de múltiples especies. En las zonas residenciales, el peligro radica en que los residuos y chispas de pólvora, al caer en sitios inadecuados, pueden provocar incendios por una manipulación descuidada. Estos eventos de fuego afectan no solo ecosistemas y la salud humana, sino también las dinámicas climáticas, sociales y económicas de Bogotá. Por eso la ciudad insiste en realizar celebraciones responsables, seguras y respetuosas con la naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos del uso de pólvora para la fauna silvestre en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, el uso de pólvora y pirotecnia puede generar incendios que destruyen los hábitats de la fauna silvestre y obligar a animales a huir por el ruido, enfrentándolos a pánico, desorientación e incluso la muerte. La afectación a especies como aves, mamíferos y reptiles puede tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad del Distrito Capital.

¿Por qué la Alcaldía Mayor de Bogotá pide evitar la pólvora en las festividades de fin de año?

La Alcaldía Mayor de Bogotá realiza esta petición porque los datos de la Secretaría Distrital de Salud muestran lesiones humanas y el reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente evidencia graves afectaciones ambientales, desde incendios hasta el desplazamiento y muerte de fauna silvestre. Así, se promueve una celebración responsable y segura para las personas y para el entorno natural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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