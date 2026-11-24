Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa expandiendo su red de apoyo a las mujeres, especialmente en localidades con alta demanda de atención y servicios especializados. El martes 24 de noviembre tuvo lugar la inauguración de la Manzana del Cuidado número 28, ubicada en el Bronx Distrito Creativo. Este acto coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, evidenciando el compromiso del Distrito en la lucha contra todo tipo de violencia de género, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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La nueva Manzana del Cuidado, llamada Bronx D. C. “Tejiendo territorios”, es la segunda de su tipo en la localidad de Los Mártires. Este espacio fue resultado de un proceso colectivo que involucró a mujeres del sector y funcionará en la sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, ubicada en la calle 9 #15-64. Con su apertura, la cobertura de servicios se amplía a barrios cercanos como Voto Nacional, La Sabana y La Pepita, facilitando el acceso a una oferta compuesta por 19 servicios gratuitos, impulsados por 10 entidades distritales.

En este escenario, las mujeres podrán recibir orientación psicosocial y asesoría jurídica, así como participar en actividades de formación, rutas de empleo, emprendimiento y bienestar. Estos servicios buscan atender tanto la prevención como la atención de las violencias, así como fortalecer la autonomía y los proyectos de vida de quienes asisten. De acuerdo con la Línea Base del Sistema Distrital de Cuidado 2021–2022, en Los Mártires se identificaron 12.748 personas cuidadoras, de las cuales 10.264 eran mujeres, lo que refleja la sobrecarga de responsabilidades de cuidado y la necesidad de acercar espacios de apoyo cerca de sus hogares.

La Secretaría Distrital de la Mujer reportó 922 atenciones en el primer semestre de 2026 en Los Mártires por motivos vinculados a las violencias. Según datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), la tasa de atenciones superó las 5.000 por cada 100.000 habitantes en septiembre de 2026. Además, el informe ‘Datos que cuentan, vidas que importan’ de 2025 posicionó a Los Mártires entre las localidades con las mayores tasas de violencia intrafamiliar contra mujeres, con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

La violencia psicológica afecta de manera desproporcionada a las mujeres de esta localidad: el 23 % reportó experiencias recientes, según la Línea Base del Sistema Distrital de Cuidado, frente a un 9 % en el promedio de la ciudad. Además, el 46 % de las mujeres con pareja señaló haber sufrido conductas de control, superando el promedio capitalino. En el barrio Santa Fe, la investigación ‘Racismo, discriminación y violencias’ del OMEG (2026) evidenció que el 53 % de mujeres negras y afrocolombianas que trabajan en actividades sexuales pagadas habían experimentado violencia sexual por clientes, mientras el 76 % no podía cubrir sus gastos básicos. Estos datos subrayan la urgencia de acercar servicios integrales de cuidado, protección y oportunidades de autonomía económica.

Así, la Manzana del Cuidado “Tejiendo territorios” forma parte de la transformación urbana y social del antiguo Bronx, reivindicando el acceso a derechos, a la justicia y el reconocimiento del cuidado en el centro de las políticas públicas.

¿Cuáles son los servicios que ofrece la Manzana del Cuidado Bronx D. C. “Tejiendo territorios”?

La Manzana del Cuidado ubicada en el Bronx D. C. “Tejiendo territorios” brinda 19 servicios gratuitos coordinados por 10 entidades distritales. Entre ellos se incluyen orientación psicosocial y asesoría jurídica para mujeres, así como formación académica, rutas de acceso al empleo, oportunidades de emprendimiento y actividades de bienestar. Estos espacios buscan facilitar el acceso a derechos, promover la autonomía económica y apoyar la prevención y atención de situaciones de violencia de género.

¿Cuáles son las cifras de violencia contra mujeres en la localidad de Los Mártires?

Las cifras documentadas por la Secretaría Distrital de la Mujer y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género revelan que en el primer semestre de 2026 hubo 922 atenciones por violencias en Los Mártires, con una tasa que en septiembre de ese mismo año superó las 5.000 atenciones por cada 100.000 habitantes. Además, los reportes muestran que el 23 % de las mujeres declaró haber sufrido violencia psicológica en los cuatro meses anteriores a la medición y que el 46 % de quienes tuvieron pareja vivieron conductas de control, cifras que superan el promedio de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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