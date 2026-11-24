Por: Portal Bogotá

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La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara continúa consolidando su papel como referente de la música joven y contemporánea en Bogotá con un evento destacado en la agenda cultural. Bajo la batuta del maestro Julien Faure, la agrupación invita a disfrutar del concierto “Nuevas creaciones”, programado para el miércoles 25 de noviembre a las 7:00 p. m., en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, según información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La cita promete ser un espacio privilegiado para el estreno de dos composiciones representativas de la creación actual en Colombia.

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El repertorio incluye el estreno mundial de ‘Entre lo eterno y lo caído’, pieza compuesta por Alexandra Camargo y ganadora del Premio Filarmónico Mujeres Compositoras 2026. Esta obra propone, según la autora, una interpretación musical de temas trascendentales como el origen del universo, la rebelión de Lucifer y la caída de la humanidad. Para Camargo, su partitura no solo referencia la narrativa bíblica, sino que también busca plasmar la tensión entre el caos, la luz, la naturaleza del deseo, el libre albedrío y la condición humana tras la ruptura con lo divino.

La velada también contará con el estreno de la “Suite Mestiza (Segunda Suite para Orquesta de Cuerdas y piano)”, concebida por el propio Julien Faure. De acuerdo con la programación divulgada, esta suite fusiona elementos musicales originarios de Europa y Latinoamérica. Danzas inspiradas por ritmos de Brasil, Argentina y Colombia se alternan y entrelazan con movimientos de tradición europea de carácter pausado y noble, consolidando así un puente entre tradiciones musicales de ambos continentes.

El programa integra además una obra ya consagrada en el repertorio colombiano: ‘Taurus’, sinfonía para cuerdas del compositor Jorge Humberto Pinzón. Esta pieza, que forma parte del ciclo ‘Las Constelaciones’, se caracteriza por un lenguaje ecléctico: los ritmos y tradiciones latinoamericanos dialogan con técnicas de vanguardia originadas en Estados Unidos y Europa, de acuerdo con la sinopsis entregada. La función requiere boletería, que puede ser adquirida a través de los canales mencionados por la organización del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras se estrenarán en el concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá?

Durante el concierto titulado “Nuevas creaciones”, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara presentará por primera vez al público dos composiciones: ‘Entre lo eterno y lo caído’, escrita por Alexandra Camargo y ganadora del Premio Filarmónico Mujeres Compositoras 2026, y la “Suite Mestiza (Segunda Suite para Orquesta de Cuerdas y piano)”, autoría del maestro Julien Faure. Ambas piezas representan la apuesta de la agrupación por la música contemporánea y la diversidad de lenguajes sonoros.

¿Cuál es la temática de la obra ‘Entre lo eterno y lo caído’ que se estrenará en Bogotá?

La obra ‘Entre lo eterno y lo caído’, compuesta por Alexandra Camargo, propone una lectura musical sobre el origen del universo, la rebelión de Lucifer y la caída de la humanidad, temas que fusionan elementos bíblicos con reflexiones acerca del deseo, el libre albedrío, la ruptura con lo divino y la naturaleza de la condición humana, de acuerdo con las palabras de la compositora y lo publicado en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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