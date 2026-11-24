Por: CENET

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El Ministerio del Trabajo anunció el relanzamiento de su Calculadora Laboral, una herramienta digital gratuita que busca facilitar estimaciones clave sobre temas laborales como salarios, horas extra, recargos, prestaciones sociales y aportes relacionados, todo con base en la normativa vigente en Colombia. Esta actualización llega en un momento estratégico, justo antes del pago obligatorio de la prima de servicios en diciembre, uno de los compromisos más relevantes para empleadores y trabajadores al final del año.

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La Calculadora Laboral está diseñada para atender tanto a empleados como a empleadores, permitiéndoles consultar valores asociados a la remuneración y a las diversas obligaciones que surgen de la relación de trabajo. Según el Ministerio del Trabajo, la plataforma permite calcular pagos por trabajo suplementario, recargos nocturnos, dominicales y festivos, además de prestaciones sociales y aportes laborales, todo en línea con la regulación actual.

De acuerdo con la información oficial difundida por la cartera laboral, la nueva versión incorpora las modificaciones de reciente implementación en la legislación colombiana. Entre los cambios más relevantes que la plataforma tuvo en cuenta se encuentran el incremento del recargo dominical y festivo al 90%, el ajuste en el inicio de la jornada nocturna a partir de las 7:00 de la noche, con un recargo del 35%, y la reducción de la jornada máxima legal a 42 horas semanales. El Ministerio enfatizó que la actualización pretende brindar a los usuarios referencias que reflejen con exactitud las reglas aplicables actualmente.

El relanzamiento de la herramienta coincide con la época del año en que los empleadores están obligados a hacer el pago de la prima de servicios, cuyo plazo máximo es el 20 de diciembre. Además, la calculadora puede emplearse como base para calcular los intereses a las cesantías, que deben cancelarse antes del 31 de enero, y para la consignación de las cesantías, cuyo límite es el 15 de febrero, conforme precisó el Ministerio del Trabajo.

En comunicado oficial, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, afirmó: "Conocer cuánto vale nuestro trabajo no puede ser un privilegio. Estamos poniendo la tecnología al servicio de los colombianos para que cada persona conozca sus derechos y cada empleador tenga herramientas que le faciliten cumplir con la ley". Así mismo, la entidad aclaró que la Calculadora Laboral tiene un propósito pedagógico y orientador, por lo que los resultados corresponden únicamente a estimaciones de referencia y no sustituyen la asesoría jurídica de expertos ni los conceptos oficiales emitidos por la autoridad laboral.

La herramienta está disponible para consulta gratuita a través de los canales digitales del Ministerio del Trabajo y respalda las estrategias de digitalización y fortalecimiento en los servicios de orientación ciudadana que impulsa la entidad pública.

¿Para qué sirve la Calculadora Laboral del Ministerio del Trabajo?

La Calculadora Laboral, según el Ministerio del Trabajo, sirve como referencia para que tanto trabajadores como empleadores puedan consultar y estimar valores de salarios, horas extra, recargos, prestaciones sociales y aportes, adaptados a la normativa vigente. Facilita el conocimiento de derechos y obligaciones laborales, especialmente en temporadas relevantes como el pago de la prima de servicios o de cesantías.

¿Qué cambios laborales recientes refleja la Calculadora Laboral en Colombia?

De acuerdo con la información divulgada por la cartera laboral, la Calculadora Laboral incorpora modificaciones clave como el recargo dominical y festivo del 90%, el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche con recargo del 35% y la jornada máxima legal de 42 horas a la semana, ajustándose a la legislación colombiana vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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