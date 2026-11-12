Tener casa propia es uno de los objetivos de muchas familias colombianas, pero reunir el dinero necesario para dar ese paso puede convertirse en un reto. Sin embargo, hay un recurso laboral que podría ayudar a acercarse a esa meta: las cesantías.

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(Vea también: Colombianos en el exterior tendrán acceso a vivienda en Colombia con nueva ley y el programa ‘Mi Casa en Colombia’)

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) impulsa la campaña ‘Con el FNA tus cesantías se vuelven hogar’, una iniciativa que busca incentivar a los trabajadores de Colombia a trasladar sus ahorros a la entidad y aprovecharlos como una herramienta para acceder a vivienda propia y construir patrimonio familiar.

Aunque tradicionalmente las cesantías se reconocen como un respaldo económico en caso de desempleo, estos recursos también pueden destinarse a la compra de vivienda, construcción en lote propio o mejoramiento de un inmueble, de acuerdo con los usos permitidos por la ley.

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De acuerdo con el FNA, trasladar las cesantías a la entidad tiene varios beneficios. Entre ellos, no pagar por la administración de los recursos ni por los retiros parciales o definitivos. Además, el ahorro genera rendimientos ligados a la variación de la Unidad de Valor Real (UVR), conforme a las condiciones aplicables.

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de acceder a alternativas de financiación habitacional. Actualmente, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece créditos que pueden cubrir hasta el 90 % del valor comercial del inmueble, dependiendo de las características del préstamo y del cumplimiento de los requisitos vigentes.

La entidad también contempla a trabajadores que devengan uno o dos salarios mínimos, quienes pueden solicitar financiación. En estos casos, el FNA estudia individualmente los ingresos, las obligaciones financieras y la capacidad de pago para establecer las condiciones del crédito al que puede acceder cada hogar.

“Queremos que los colombianos reconozcan el verdadero potencial de sus cesantías. En el Fondo Nacional del Ahorro no solo encuentran una entidad que administra sus recursos sin cobrarles por ello, sino un aliado para convertir ese ahorro en bienestar y patrimonio”, afirmó Marco Acosta Rico, presidente del FNA.

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¿Cómo usar las cesantías para comprar vivienda?

El primer paso es trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Después de completar la afiliación, los trabajadores pueden consultar las opciones de financiación, revisar los requisitos y presentar una solicitud, que estará sujeta al estudio de su capacidad de pago.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Crédito hipotecario: permite financiar la compra de vivienda nueva o usada, además de acceder a opciones para construcción o mejoramiento de inmuebles, según las condiciones de cada línea.

permite financiar la compra de vivienda nueva o usada, además de acceder a opciones para construcción o mejoramiento de inmuebles, según las condiciones de cada línea. Leasing habitacional: facilita el acceso a vivienda mediante un contrato de arrendamiento financiero que contempla una opción de adquisición.

facilita el acceso a vivienda mediante un contrato de arrendamiento financiero que contempla una opción de adquisición. Ahorro Voluntario Contractual (AVC): está dirigido a personas que no tienen cesantías afiliadas al Fondo y quieren establecer un ahorro programado para acceder posteriormente a financiación habitacional.

El FNA también cuenta con alternativas de financiación para vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), con el propósito de facilitar el acceso a estos segmentos del mercado inmobiliario.

Las cesantías también sirven para educación

Además de su potencial para facilitar el acceso a vivienda, las cesantías conservan su función como respaldo económico y pueden utilizarse para educación, de acuerdo con los destinos autorizados por la ley.

Por eso, trasladarlas al Fondo Nacional del Ahorro representa una alternativa para quienes buscan mantener sus recursos administrados por una entidad especializada en ahorro y financiación habitacional, mientras conocen las posibilidades que ofrece para cumplir sus objetivos familiares.

El FNA invita a los trabajadores de los sectores público y privado a consultar las condiciones y beneficios de sus productos a través de sus canales oficiales o en su página web: www.fna.gov.co.

(Lea también: Casa propia con vivienda usada: FNA presta hasta el 90 % y estos son los requisitos)

La decisión de trasladar las cesantías puede ser un primer paso para convertir un ahorro laboral en una oportunidad de construir patrimonio y acercarse al sueño de tener vivienda propia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.