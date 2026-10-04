Comprar una vivienda usada puede ser una opción para quienes buscan casa propia y necesitan financiación. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) cuenta con una línea de crédito para este tipo de inmuebles, aunque los interesados deben cumplir determinadas condiciones y presentar varios documentos.

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El FNA ofrece una “financiación de hasta el 90 % del valor comercial del inmueble”. Esta alternativa aplica para Viviendas de Interés Prioritario (VIP), Viviendas de Interés Social (VIS) y viviendas No VIS, es decir, aquellas que superan el límite establecido para la vivienda de interés social.

El monto aprobado depende de la capacidad de ingresos del afiliado y del análisis efectuado por la entidad. Además, el FNA revisa las condiciones legales y técnicas del inmueble antes de avanzar con la operación.

La condición de vivienda usada puede comprobarse mediante el Certificado de Tradición y Libertad, documento que permite conocer el historial de propietarios. También puede utilizarse un avalúo comercial elaborado por una lonja de propiedad raíz.

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Las personas interesadas deben tener entre 18 y 75 años al momento de la aprobación y presentar los siguientes documentos:

Certificado de Tradición y Libertad: documento en el que aparece el número de folio de la vivienda. Si la negociación incluye parqueadero o depósito, también deben presentarse sus folios independientes.

Promesa de compraventa: debe estar debidamente paginada e incluir el precio del inmueble, la forma de pago, el estado civil de las partes y el objeto del contrato.

debe estar debidamente paginada e incluir el precio del inmueble, la forma de pago, el estado civil de las partes y el objeto del contrato. Copia de la escritura pública de compraventa : se debe entregar una fotocopia completa, con todas sus páginas numeradas.

: se debe entregar una fotocopia completa, con todas sus páginas numeradas. Carta de condiciones de habitabilidad : documento técnico con su respectivo código que certifica que la vivienda cuenta con condiciones aptas para ser habitada.

: documento técnico con su respectivo código que certifica que la vivienda cuenta con condiciones aptas para ser habitada. Fotocopia de la cédula de los vendedores: corresponde al documento de identidad de los actuales propietarios del inmueble.

Garantías exigidas por la entidad: incluyen documentos de respaldo para el desembolso, como el pagaré, la autorización de giro, la certificación bancaria y, cuando corresponda, la pignoración de cesantías.

Finalmente, la pignoración de cesantías consiste en dejar estos ahorros como respaldo de la obligación adquirida. Con toda la documentación, el FNA puede continuar con el estudio del inmueble y de la solicitud de crédito.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.