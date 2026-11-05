Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Con la entrada en vigencia de la Ley 2639 de 2026, los colombianos que residen en el exterior tendrán una oportunidad concreta para convertirse en propietarios de vivienda en Colombia. Este avance se materializa a través del programa 'Mi Casa en Colombia', presentado como una estrategia para facilitar el acceso a inmuebles desde fuera del país, según información difundida por 90minutos.co. La iniciativa brinda mecanismos de financiación y atención ajustados a las necesidades de quienes, por diferentes razones, desarrollan su vida fuera del territorio nacional pero desean mantener raíces o asegurar el bienestar de sus familias en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

La ley está específicamente dirigida a los connacionales radicados fuera, siempre y cuando se encuentren afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) mediante el producto de Ahorro Voluntario Contractual, o el mecanismo que lo sustituya. Esto significa que no se trata de un beneficio universal, sino de una alternativa condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos que el FNA defina. La medida prioriza la inclusión de esta población sin que el proceso implique viajes presenciales, gracias a la disposición de un canal permanente y especializado de comunicación para consultas y trámites desde el exterior.

En cuanto a las alternativas de financiación, la ley contempla tanto créditos hipotecarios como el leasing habitacional, entendido como un arrendamiento financiero con opción de compra. Estas modalidades permiten adquirir un inmueble que puede ser destinado al núcleo familiar en Colombia, o bien planificar su uso para un eventual retorno.

Un aspecto relevante es la atención prioritaria para algunas poblaciones, como mujeres cabeza de familia cuyos hijos menores vivan en el país, familias con integrantes con discapacidad hasta segundo grado de consanguinidad, y colombianos que cuenten con estatus de refugiado o asilo político. Además, el Estado tiene la obligación de difundir el programa a través de jornadas informativas y ferias de servicios, facilitando así el acceso a información para los potenciales beneficiarios.

Según la norma, el Gobierno nacional dispone de un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la ley para definir los requisitos y el funcionamiento del programa. Por otra parte, el Ministerio de Vivienda propuso un proyecto de decreto relacionado con la vivienda de interés social (VIS), para mantener un tope en el precio y estipular que el valor se acuerde en pesos colombianos sin ajustes automáticos, aunque esta propuesta es independiente de ‘Mi Casa en Colombia’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa ‘Mi Casa en Colombia’ desde el exterior?

Para acceder al programa 'Mi Casa en Colombia', los colombianos en el exterior deben estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) mediante el producto de Ahorro Voluntario Contractual o un mecanismo que lo reemplace. Además, es necesario cumplir con las condiciones específicas que establezca el FNA. La ley no otorga este beneficio automáticamente a todos los connacionales fuera del país, sino que debe tramitarse cumpliendo los lineamientos oficiales.

¿Cómo funciona el leasing habitacional para colombianos en el exterior?

El leasing habitacional es una modalidad de arrendamiento financiero que permite que una persona acceda a una vivienda pagando un canon mensual, con la opción de comprar el inmueble al finalizar el contrato. De acuerdo con la nueva ley, esta opción estará disponible para los colombianos en el exterior afiliados al FNA, permitiendo que adquieran propiedad sin estar físicamente en Colombia y facilitando la compra de vivienda para sus familias o para su retorno futuro.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.