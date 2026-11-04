Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá fue reconocida a nivel mundial por su estrategia de vivienda gracias al premio Housing Project de los World Smart City Awards 2026, otorgado durante el Smart City Expo World Congress en Barcelona, uno de los principales escenarios internacionales dedicados a la innovación urbana. Según información del Distrito, la estrategia ‘Mi Casa en Bogotá’ destacó por encima de 533 postulaciones originadas en 68 países, superando incluso a los proyectos finalistas de Grecia, Turquía y Brasil.

Sigue a PULZO en Discover

La premiación resalta el enfoque innovador de la política de vivienda bogotana, que no se limita a entregar viviendas, sino que prioriza a los hogares más vulnerables, promueve la renovación de barrios y facilita la proximidad de las viviendas a los principales sistemas de transporte masivo de la ciudad. De acuerdo con declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, compartidas por la Alcaldía y en su perfil en la red social X, el programa de la Secretaría Distrital de Hábitat ha sido instrumental en transformar la vida de miles de familias, acercándolas al sueño de tener una vivienda propia. El alcalde subrayó la relevancia del galardón como reconocimiento al trabajo del equipo liderado por la Secretaría del Hábitat.

Vanessa Velasco, actual secretaria del Hábitat, también manifestó que competir con más de quinientos proyectos a nivel global y resultar ganadores confirma el alcance del programa y demuestra que una política de vivienda bien estructurada puede transformar vidas y barrios completos. Expuso que esta distinción internacional compromete aún más a la ciudad para continuar avanzando y garantizar viviendas dignas para quienes más lo necesitan.

Según cifras compartidas por la Secretaría Distrital del Hábitat, ‘Mi Casa en Bogotá’ concentra sus esfuerzos en hogares de escasos recursos y en grupos poblacionales con mayores dificultades de acceso: 3 de cada 4 familias beneficiadas reciben hasta dos salarios mínimos, el 64 % de los subsidios otorgados fue para mujeres —muchas de ellas jefas de hogar—, y más de 3.900 víctimas del conflicto armado han recibido una vivienda. Además, cerca de 2.500 familias han mejorado las condiciones de sus casas.

El programa también busca transformar barrios completos y reducir desigualdades: la proporción de subsidios en barrios centrales o en procesos de revitalización subió del 4 % al 14 %, el 24 % del suelo urbano está designado para dichos procesos y las calles intervenidas experimentaron mejoras del 13 %. Otro dato relevante es que en solo un año la desigualdad entre barrios disminuyó un 9 %.

Un avance crucial ha sido la integración de la vivienda con la movilidad. Más de 6.300 subsidios se asignaron en zonas cercanas al Metro, TransMilenio y TransMiCable, y 88 proyectos de vivienda están previstos alrededor de la Primera Línea del Metro, de los cuales el 60 % corresponde a vivienda de interés social (VIS), definida como propiedad destinada a familias con ingresos bajos.

Esta distinción posiciona a Bogotá como un referente internacional en vivienda y desarrollo urbano, mostrando a una ciudad que impulsa cambios estructurales, promueve la equidad y mejora la calidad de vida de sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa ‘Mi Casa en Bogotá’ y por qué recibió el premio Housing Project 2026?

‘Mi Casa en Bogotá’ es una estrategia distrital enfocada en mejorar el acceso a vivienda digna para las poblaciones con mayores barreras económicas, priorizando hogares de bajos recursos, mujeres jefas de hogar y víctimas del conflicto armado. Fue premiada por su enfoque integral, que combina ayuda habitacional, revitalización urbana y conexión con sistemas de transporte masivo, sobresaliendo entre más de 500 propuestas internacionales según el jurado de los World Smart City Awards 2026.

¿Cómo ha impactado el programa ‘Mi Casa en Bogotá’ en la transformación urbana y social de la ciudad?

El programa ha generado beneficios clave: disminución de la desigualdad entre barrios, revitalización de zonas centrales, mejoramiento de vías y de condiciones habitacionales, así como una mayor equidad en la distribución de subsidios. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Hábitat, la estrategia ha permitido que más familias accedan a viviendas cerca de sistemas de transporte, impulsando el desarrollo sostenible y la integración urbana de Bogotá.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.