Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital continúa acercando la oferta institucional a los barrios. Uno de los ejemplos más recientes de esto es la presencia del ‘SuperCADE Móvil’ y la ‘Feria A Tu Servicio’, eventos programados para el viernes 6 de noviembre de 2026 en la Plazoleta Fundacional de Fontibón, ubicada en la calle 18 entre carreras 99 y 100. De acuerdo con información oficial citada por bogota.gov.co, esta iniciativa reunirá a 61 entidades distritales, nacionales, privadas e internacionales en un solo punto, para facilitar el acceso de los ciudadanos a trámites esenciales, servicios y diversas oportunidades.

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Un elemento destacado es la atención especial a la población migrante, refugiada y retornada. Durante la jornada, este segmento de la ciudadanía podrá gestionar Permisos por Protección Temporal (PPT) y recibir orientación sobre programas que ayudan en su integración social y laboral en Bogotá. Este enfoque demuestra el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la inclusión, tema que adquiere relevancia en el contexto actual de movilidad humana.

Las familias participantes hallarán un abanico de servicios para fortalecer sus proyectos de vida. Entidades como la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Instituto para la Economía Social (IPES), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) y la Agencia de Empleo Colsubsidio ofrecerán orientación en oportunidades laborales, formación, becas de educación superior y apoyo para la creación y formalización de negocios.

La atención abarca además áreas de salud, con servicios de afiliación y traslado entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), certificaciones, vacunación, y asesoría jurídica especializada en justicia, facilitada por la Fiscalía, las Comisarías de Familia y la Secretaría Distrital de Gobierno. El bienestar animal también está incluido: el programa Salvando Patas promete más de 120 cupos gratuitos para esterilización, vacunación y valoración veterinaria, y campañas educativas sobre tenencia responsable.

En paralelo, la ciudadanía podrá recibir información sobre movilidad (expedición y recarga de la tarjeta TuLlave, registro de bicicletas, información del Metro), participar en actividades del Sisbén —sistema de identificación socioeconómica— a través del diálogo ‘El Sisbén se transforma’, y acceder a servicios complementarios como comedores comunitarios, jardines infantiles, atención psicológica y gratuita de barbería, peluquería y manicura.

La Alcaldía invita a aprovechar este día, en un solo lugar y horario (de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.), para resolver necesidades cotidianas y fomentar la integración de todos los habitantes de Fontibón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el SuperCADE Móvil en Fontibón?

El SuperCADE Móvil en Fontibón ofrece una amplia variedad de servicios, incluyendo trámites de salud, certificaciones, orientación jurídica, servicios para el bienestar animal, asesoría sobre movilidad, oportunidades laborales y educativas, así como actividades de cuidado social y acompañamiento para la comunidad migrante.

¿Cuándo y dónde se realiza la Feria A Tu Servicio en Fontibón?

La Feria A Tu Servicio se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre de 2026 en la Plazoleta Fundacional de Fontibón, en la calle 18 entre carreras 99 y 100, con atención desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., según información publicada en bogota.gov.co.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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