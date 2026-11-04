Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para convertirse en el epicentro del deporte escolar colombiano, tras confirmarse que será la sede de la fase final de los Juegos Intercolegiados, evento que reunirá a jóvenes deportistas de regiones de todo el país. La cita está programada del 13 al 30 de noviembre de 2026, y, de acuerdo con la Alcaldía Mayor, se espera la participación de 5.957 estudiantes que buscarán conquistar el podio en 26 modalidades deportivas, entre las que se cuentan 12 disciplinas individuales y siete deportes en equipo, además de tres paradeportes, tres minideportes y festivales escolares. Así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, quien expresó en un mensaje público que Bogotá da la bienvenida a “miles de jóvenes que vienen con sus sueños, con su talento, con sus ganas de dejarlo todo en los escenarios de nuestra ciudad”.

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La elección de Bogotá como anfitriona no es casualidad. Según la información difundida por la Alcaldía Mayor, la ciudad fue seleccionada gracias a su robusta capacidad hotelera, la experiencia probada en la organización de eventos de gran formato y la existencia de infraestructura deportiva adecuada para recibir a delegaciones de cada rincón del país. De acuerdo con las autoridades locales, la final nacional será el cierre del calendario de competencias deportivas tanto a nivel local como regional, y reconocerá el esfuerzo, disciplina y talento de los jóvenes estudiantes que se darán cita en el Distrito Capital para desplegar lo mejor de sus destrezas atléticas.

Uno de los aspectos más destacados de este año es la magnitud de la convocatoria: en 2026, aproximadamente 687.000 deportistas y entrenadores de 9.522 instituciones educativas que pertenecen a 1.104 municipios participaron en el proceso clasificatorio. Según la organización, las disciplinas individuales incluyen ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Para los deportes de conjunto, la programación contempla baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol. Además, se suman paradeportes como boccia, paranatación y paraatletismo, junto con minibaloncesto, minifútbol sala y minivoleibol en la agenda.

La competencia está diseñada en categorías prejuvenil y juvenil. Según la Alcaldía de Bogotá, quienes resulten campeones en la categoría prejuvenil obtendrán el derecho de representar al país en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, que serán organizados en Ecuador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los deportes que se disputarán en los Juegos Intercolegiados Bogotá 2026?

En los Juegos Intercolegiados Bogotá 2026, de acuerdo con la Alcaldía Mayor, se competirá en 12 disciplinas individuales, como ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo de ruta, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa. Los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol, además de paradeportes y minideportes incluidos en la programación oficial.

¿Qué significa paradeportes en los Juegos Intercolegiados de Bogotá?

Paradeportes se refiere a aquellas disciplinas deportivas en las que compiten personas con discapacidad. En la edición 2026 de los Juegos Intercolegiados, según información oficial, se incluirán boccia, paranatación y paraatletismo como paradeportes, permitiendo así la participación y reconocimiento del talento de estudiantes en situación de discapacidad.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.