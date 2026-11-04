Por: Noticiero 90 minutos

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La Carrera Ruta Paraíso Barrio Obrero está próxima a tomar las calles de Cali con una convocatoria que espera reunir a 3.600 personas, dispuestas a vivir una experiencia recreativa y deportiva en el corazón de una de las zonas más emblemáticas de la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con el cronograma oficial de la Alcaldía de Cali, entidad organizadora, la competencia arrancará a las 7:00 a. m., partiendo y finalizando en el parque principal del barrio Obrero, según precisó la Administración Distrital.

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El recorrido de esta carrera de cinco kilómetros se trazó cuidadosamente para atravesar el barrio Obrero y el sector de Ciudad Paraíso, lugares con un profundo arraigo en la historia y la transformación reciente de la ciudad. Tal como lo detalló la Secretaría del Deporte, los participantes saldrán desde el punto principal y tomarán las calles 10 y 22A, recorriendo también las carreras 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estas vías permitirán a los corredores adentrarse en los paisajes urbanos que mezclan tradición y modernidad: el barrio Obrero, conocido por su riqueza musical y legado salsero, y Ciudad Paraíso, actual foco de proyectos de renovación social y urbana.

Según información publicada por la Secretaría del Deporte, esta cita corresponde a la cuarta de las ocho carreras gratuitas planeadas para el segundo semestre de 2026, dentro de una agenda que promueve la práctica del deporte y la integración social en la ciudad.

Respecto a la logística previa, los participantes debieron reclamar previamente los pines de competencia. Para quienes esperan sumarse a esta jornada, la entrega de los kits está programada para el sábado 7 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., en la carrera 10 con calle 22A, justo en el parque central del barrio Obrero. La Alcaldía de Cali reiteró la importancia de cumplir con estos plazos para garantizar la organización del evento, que celebra no solo el deporte sino la recuperación y el sentido de pertenencia por estos territorios icónicos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el recorrido exacto de la carrera 5K en Cali Barrio Obrero y Ciudad Paraíso?

La secretaría del Deporte de Cali informó que la ruta de la Carrera Ruta Paraíso Barrio Obrero inicia y termina en el parque principal del barrio Obrero. El recorrido contempla transitar por las calles 10 y 22A, además de las carreras 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, lo que permite cruzar tanto el reconocido barrio Obrero como el sector de Ciudad Paraíso.

¿Cómo y cuándo se entregan los kits para los corredores de la carrera 5K de Cali?

Según la Alcaldía de Cali, los kits de la competencia se entregan el sábado 7 de noviembre entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. en la carrera 10 con calle 22A, en el parque principal del barrio Obrero. Los pines para los corredores ya fueron entregados previamente, razón por la cual es clave estar atento a la fecha y lugar especificados para obtener el material necesario para participar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.