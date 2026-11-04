La Selección Colombia está en un proceso de renovación recientemente, pues después de lo que fue el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, varios referentes no seguirán y por eso se hará un recambio generacional importante.

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De hecho, ese proceso ya comenzó, pues en la fecha Fifa de octubre se convocaron a varios jugadores jóvenes para ver cuáles pueden ser importantes de cara a los próximos grandes retos, como lo son la Copa América de 2028 y el Mundial 2030.

Ahora, había un jugador de padres colombianos que nació en Estados Unidos que estaba siendo seguido de cerca por su nivel en la Bundesliga de Alemania, pero al final el conjunto norteamericano lo convocó y le quitó la posibilidad a la ‘Tricolor’.

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Quién es Santiago Castañeda

Se trata de Santiago Castañeda, un jugador de 21 años de edad que nació en Tampa, Florida, y actualmente juega en el Paderborn de Alemania. De hecho, esta temporada ha jugado diez compromisos entre Bundesliga y Copa de Alemania, en todos sumando los 90 minutos, en los que ha anotado dos goles y cero asistencias.

De hecho, por ese nivel mostrado estaba en el foco del cuerpo técnico tanto del equipo norteamericano como del sudamericano, pero al final Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, se adelantó y lo convocó para la próxima fecha Fifa.

Right back into it in Red White & Blue. 🇺🇸 Mauricio Pochettino has called in 25 players for our November camp and pair of @CNationsLeague quarterfinal matches against Haiti! #USMNT x @ouraring https://t.co/qwZu0R9J23 — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) November 4, 2026

Así las cosas, Castañeda representará al país norteamericano en los próximos compromisos, que serán contra Haití en los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la Concacaf. Esos partidos serán el 14 y 17 de noviembre, respectivamente.

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Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia

Por el lado de la Selección Colombia, que se mide con Chile en Cali y luego en Santiago, se espera que salga la convocatoria con los citados a más tardar el viernes de esta semana, dependiendo de lo que vaya viendo esta semana el entrenador Néstor Lorenzo.

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