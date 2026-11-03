La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, abrió un debate sobre las consecuencias judiciales que podría enfrentar Jesús Owono, arquero del FC Andorra, quien protagonizó el choque que terminó con el jugador hospitalizado y posteriormente fallecido.

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(Vea también: Jesús Owono, arquero que chocó con Jesús de Miguel, rompió el silencio y se mostró muy afectado)

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante el partido entre ambos equipos por la Segunda División de España. En el minuto 96, Owono salió de su arco para disputar un balón y terminó impactando fuertemente contra De Miguel, de 30 años.

La jugada terminó con tarjeta roja directa para el guardameta ecuatoguineano, de 25 años. El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria en el terreno de juego y fue atendido por los servicios médicos, que consiguieron reanimarlo y trasladarlo al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria. Sin embargo, falleció durante la mañana del martes 3 de noviembre.

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Tras conocerse el desenlace, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del impacto. El caso quedó bajo supervisión judicial y los investigadores deberán recopilar las imágenes del encuentro y las declaraciones de las personas involucradas.

¿Jesús Owono podría ir a prisión por la muerte de Jesús de Miguel?

La pregunta fue abordada en el programa ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, donde el abogado penalista colombiano Francisco Bernate explicó por qué una acción ocurrida durante un partido puede tener un tratamiento diferente al de una agresión por fuera de la competencia.

Según el experto, la legislación española contempla una distinción entre los incidentes propios de la actividad deportiva y las agresiones que ocurren al margen de ella.

“Al ser una acción de juego, escapa a una situación penal”, explicó Bernate, quien señaló que en los deportes de contacto existen riesgos inherentes a la actividad y que los participantes están expuestos a situaciones en las que pueden producirse lesiones.

El penalista puso como ejemplo una pelea entre jugadores que se produzca después de detenerse el encuentro. En ese escenario, si uno de ellos regresa para agredir deliberadamente a un rival y ocasionarle lesiones graves, la conducta podría tener consecuencias penales porque ya no estaría relacionada con una disputa deportiva.

En el caso de Owono, Bernate consideró que el hecho de que el choque se produjera mientras ambos futbolistas disputaban el balón sería un elemento determinante para analizar la situación.

Incluso cuando una acción puede calificarse como temeraria o desproporcionada, explicó, eso no significa automáticamente que exista responsabilidad penal por el resultado.

“Estaban disputando el balón, fue desproporcionada la situación que hizo el portero, pero en la medida en que era acción de juego”, sostuvo durante la entrevista a la cadena radial.

Acá, las declaraciones de Bernate:

La posición del abogado coincide parcialmente con las primeras declaraciones del fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, quien manifestó a la agencia EFE que ve muy difícil que el caso termine en un proceso penal, debido a que el impacto ocurrió durante una jugada del partido.

Policía investiga a Jesús Owono por posible homicidio imprudente

Aunque el análisis jurídico apunta a las dificultades para establecer una responsabilidad penal, las autoridades españolas no han cerrado el caso.

La Policía Nacional abrió diligencias por un posible homicidio imprudente menos grave, con el propósito de determinar cómo ocurrió el choque y si la actuación del arquero superó los riesgos propios de la práctica del fútbol.

En España, el homicidio por imprudencia tiene diferentes consecuencias dependiendo de la gravedad de la conducta. Según la información publicada por ‘El País’, la modalidad grave contempla penas de prisión de uno a cuatro años, mientras que la menos grave puede castigarse con una multa de tres a 18 meses.

¿Qué sanción deportiva podría recibir el arquero del Andorra?

Una eventual ausencia de responsabilidad penal no significa que Owono quede libre de sanciones en el fútbol español.

El arquero recibió tarjeta roja directa por su intervención contra De Miguel. Según el acta arbitral, impactó al adversario con la pierna en alto y utilizó fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa.

Ahora será el Comité de Competición el encargado de estudiar el informe del árbitro y las imágenes para determinar el castigo disciplinario correspondiente.

De acuerdo con los análisis publicados por la prensa española, el guardameta podría recibir una suspensión de hasta 12 partidos, que corresponde al máximo contemplado para este tipo de infracciones con consecuencias graves.

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