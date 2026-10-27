Kylian Mbappé atraviesa horas complicadas fuera de las canchas. El delantero francés del Real Madrid quedó en el centro de una polémica en China por un comentario sobre Mao Zedong, antiguo líder de ese país, que provocó la ruptura de acuerdos publicitarios y la suspensión de las transmisiones de LaLiga en la televisión estatal china. El episodio estalló apenas un día después de que perdiera el Balón de Oro de 2026 frente al inglés Harry Kane.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Alarmas prendidas en el Real Madrid y Francia por presunto plan para secuestrar a Kylian Mbappé)

La controversia comenzó durante una entrevista con el programa francés ‘The Bridge’, en la que le preguntaron al futbolista por su meme favorito. Mbappé mencionó una imagen que circula en internet y en la que su rostro aparece superpuesto al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

“Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, comentó el delantero, en una declaración que provocó reacciones negativas en redes sociales chinas. Aunque no mencionó directamente a Mao por su nombre, la referencia al meme fue interpretada como una ofensa hacia una figura histórica de especial importancia en el país asiático.

Lee También

Dos grandes marcas chinas han cancelado contrato con Kylian Mbappé después de que un video llamara a Mao Zedong “dictador chino”. https://t.co/BGkCCAMhU3 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 27, 2026

Mbappé perdió contratos publicitarios en China

Las consecuencias llegaron rápidamente. Las compañías Dongpeng, del sector de bebidas, y Mengniu, uno de los principales grupos lácteos chinos, anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el jugador. A estas decisiones se sumó Milkground, otra empresa del sector lácteo que también puso fin a su cooperación con el francés.

Dongpeng justificó su decisión con una política de tolerancia cero frente a comportamientos que ofendan los sentimientos nacionales. Mengniu, por su parte, expresó su rechazo a las palabras o acciones que lastimen al pueblo chino. Las compañías no detallaron las condiciones económicas de los contratos ni las posibles pérdidas para el futbolista.

El caso también alcanzó al fútbol español. La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga y retiró anuncios y videos relacionados con Mbappé. La decisión afectó a la competición en un mercado internacional importante para la difusión del campeonato.

LaLiga pidió disculpas y Mbappé reconoció su error

Ante la situación, LaLiga publicó un comunicado en el que lamentó la ofensa causada por las declaraciones del delantero y aclaró que fueron expresiones personales que no representan a la competición ni a sus clubes.

“En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes”, señaló el organismo, que también manifestó su respeto por China y anunció que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales para superar el conflicto.

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes. El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años. Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

Además, la organización anunció que impulsará un protocolo de sensibilización y comunicación junto con clubes y jugadores para promover el respeto por las distintas culturas y prevenir situaciones similares.

Mbappé también respondió públicamente. El francés reconoció que su comentario fue desacertado, lamentó haber herido a personas en China y a integrantes de esa comunidad en otras partes del mundo, y expresó su respeto por el pueblo chino y su historia.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

(Ver también: Mbappé arremete contra senadora paraguaya tras comentario racista: “No representa a su país”)

La polémica llega en un momento particular para el atacante, pues el lunes 26 de octubre perdió el Balón de Oro frente a Harry Kane. Un día después, el francés tuvo que afrontar las consecuencias comerciales y mediáticas de una declaración que trascendió el ámbito deportivo y puso en dificultades su relación con marcas y aficionados chinos.

* Pulzo.com se escribe con Z