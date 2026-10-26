Por: France 24

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El prestigioso Balón de Oro, otorgado por la revista France Football, celebrará su 70ª edición en una ceremonia especial en Londres, honrando la memoria del primer ganador de este galardón, Stanley Matthews. Este año, la competencia por el reconocimiento al mejor futbolista del mundo es particularmente intensa, con figuras de primer nivel como Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri Hernández y Lionel Messi entre los candidatos destacados, según France 24.

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Harry Kane, delantero inglés y capitán de la selección de Inglaterra, parte como favorito. En la última temporada, Kane firmó una marca sobresaliente al anotar 73 goles en 65 partidos entre el Bayern de Múnich y su selección, ayudando al club alemán a alcanzar el doblete de liga y copa, además de conducir a Inglaterra hasta las semifinales del Mundial. El propio Kane reconoció la magnitud de este posible logro, declarando: "Me encantaría poder lograr algo así. Sería un hito importantísimo en mi carrera". Sin embargo, la ausencia de títulos en la Liga de Campeones y el Mundial, donde solo llegó a semifinales, deja abierto el desenlace de la votación.

Por su parte, Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y de la selección española, estuvo cerca de conseguir el Balón de Oro en la edición anterior y, a pesar de haber sufrido una lesión muscular que interrumpió su temporada, sigue figurando entre los grandes favoritos. Aunque su protagonismo en el Mundial fue limitado, ya que el triunfo de España se basó en el rendimiento colectivo, Yamal mantiene su confianza: "Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores jugadores del mundo", expresó recientemente.

Kylian Mbappé, considerado entre los mejores atacantes de la actualidad, también busca el premio, respaldado por ser el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 tantos. No obstante, ha destacado a nivel individual más que con títulos de equipo recientes, tanto en el Paris Saint-Germain como en la selección francesa. "Ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales... realmente destaca", afirmó Mbappé.

El procedimiento de elección del Balón de Oro consiste en el voto secreto de un periodista deportivo por cada uno de las 100 principales naciones según el ranking FIFA. Cada votante selecciona a sus 10 mejores jugadores de una lista de 30, asignando una puntuación de 15 a 1 según su preferencia. Si bien el trofeo no entrega compensación económica directa, sí representa un incremento en el valor de marketing de quien lo gana, así como posibles bonificaciones de clubes y contratos comerciales.

En la categoría femenina, Alexia Putellas es señalada como la gran favorita para llevarse su tercer Balón de Oro, tras dos triunfos anteriores. Formó parte clave en la obtención de la Liga de Campeones del Barcelona antes de sumarse a las London City Lionesses. Su principal adversaria es Ewa Pajor, quien anotó 11 goles en la última Champions League con el conjunto español.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2024?

De acuerdo con France 24, entre los principales candidatos masculinos se encuentran Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri Hernández y Lionel Messi. En la rama femenina, Alexia Putellas es la favorita, seguida de Ewa Pajor. Las trayectorias de goles, títulos y logros individuales de estos jugadores en la temporada reciente son la base de sus favoritismos en este galardón.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro y qué significa para los jugadores?

El Balón de Oro es decidido por el voto de un periodista deportivo de cada una de las 100 principales naciones en el ranking FIFA, quienes eligen a los mejores entre 30 nominados. El ganador es quien suma más puntos. Aunque el premio no ofrece un incentivo económico directo, otorga prestigio internacional y puede aumentar el valor comercial y las bonificaciones de los atletas. ¿Qué significa la “FIFA”? Es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, el organismo regulador mundial de este deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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