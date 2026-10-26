El Balón de Oro es el reconocimiento individual más importante que hay en el fútbol mundial, pues es el trofeo que se le entrega al mejor futbolista del mundo y por eso tiene una gran importancia, puesto que votan periodistas de todo el planeta para elegir al número uno.

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(Ver también: Relojes que usaron Dembélé y Yamal en el Balón de Oro valen una fortuna: cuáles son)

Los máximos ganadores en la historia son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero en las últimas ediciones eso ha cambiado y para 2026, por ejemplo, hay mucha incertidumbre porque no hay un favorito claro, sino que hay competidores muy fuertes luchando por quedarse con el trofeo.

Es más, en la rama masculina, aparecen nombres muy importantes como favoritos para quedarse con el trofeo, como lo son Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane e incluso el mismo Lionel Messi, debido al gran Mundial 2026 que hizo.

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A qué hora es la entrega del Balón de Oro

Este evento, que será en el London Palladium Theatre de Londres, en Inglaterra, será a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana, y se estima que se extienda hasta las 5:00 de la tarde.

Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026

Este evento, que llama la atención de muchas personas, se podrá ver por el canal ESPN y sus plataformas digitales como Disney Plus, pero también en DAZN, que también contará con la transmisión gratuita.

Además, usted se podrá conectar a reaccionar con ‘La Despachada’ de Pulzo Deportes en los canales digitales de Pulzo.com, como en YouTube, TikTok y Facebook.

Quiénes son los favoritos para quedarse con el Balón de Oro

Ahora, para esta edición las cosas están muy parejas porque algunos futbolistas anotaron muchos goles, otros hicieron un gran Mundial y otros consiguieron varios títulos, así que la lucha está muy pareja.

En la rama masculina, los favoritos para quedarse con el trofeo son:

Lamine Yamal, que de ganar sería el más joven en la historia en conseguirlo.

Kylian Mbappé.

Harry Kane.

En cuanto a la rama femenina, las favoritas para quedarse con el premio de mejor jugadora del mundo son:

Alexia Putellas (ganaría su tercer trofeo).

Ewa Pajor.

Caroline Graham.

Por su parte, en cuanto al Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador Sub-21 del mundo, los nominados y máximos favoritos son:

Lamine Yamal.

Pau Cubarsí.

Warren Zaire-Emery.

(Ver también: Periodista colombiano mostró por quién votó en el Balón de Oro y le cayeron duras críticas)

Finalmente, en el Trofeo Yashin, que es para el mejor arquero, los favoritos son:

‘Dibu’ Martínez.

Thibaut Courtois.

Unai Simón.

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