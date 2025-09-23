En una noche en la que el fútbol mundial volvió sus ojos hacia Francia, no solo los logros deportivos brillaron, sino también los detalles de estilo.

(Vea también: “99 %”: presidente de Santa Fe respondió a rumores de salida de Bava y sentenció su futuro)

Durante la gala del Balón de Oro 2025, dos de los futbolistas más destacados de la temporada, Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain y Lamine Yamal del FC Barcelona, no solo compitieron por el trofeo mayor, sino también por marcar presencia con sus relojes de alta relojería.

¿Cuál reloj lució Dembélé?

Usuario en redes compartieron que se trataba de un Richard Mille RM 77-02 ‘Sébastien Ogier’ (más comúnmente conocida la versión “RM 67-02 Sébastien Ogier”). Se trata de un reloj ultraligero.

Lee También

Caja confeccionada con Carbono TPT, uno de los materiales más ligeros y resistentes disponibles para relojería de alta gama, usado frecuentemente en modelos deportivos de elite.

Su peso total ronda los 32 gramos, lo que lo convierte en una pieza extremadamente cómoda para llevar, incluso por largos periodos.

Con un movimiento automático, diseño esqueletado (skeleton), que deja ver parte de la mecánica interna; resistencia al agua modesta (alrededor de 30 metros), lo que lo hace más un reloj de gala-lujo que para inmersión o uso deportivo extremo.

En cuanto al precio, los modelos RM 67-02 de Richard Mille suelen encontrarse en el mercado de reventa o boutiques especializadas con cifras que oscilan entre 300.000 y más de 430.000 dólares, es decir, entre 1.150 y 1.650 millones de pesos, dependiendo del material exacto, condiciones, rareza, edición, etc.

Relojes de la Gala del Balón de Oro: – OUSMANE DEMBELÉ: • Richard Mille 'RM 77-02 Sebastian Ogier'. + La caja está construída con carbón TPT, uno de los más ligeros y resistentes que existen en el mundo. El reloj, que es una obra de la ingeniería, pesa la irrisoria cantidad… pic.twitter.com/JL1kASUyCE — Don Shelby (@DonShelby_) September 23, 2025

¿Y el de Lamine Yamal?

Por otro lado, Lamine Yamal produjo un contraste de estilo con algo más clásico, pero igual de impresionante: un Patek Philippe Cubitus Ref. 7128/1R de oro rosa.

Todo el reloj —caja, correa, indicadores horarios, agujas— está hecho en oro rosa de 18 quilates. El diámetro de la caja: 40 mm. Resistencia al agua modestísima, solo unos 30 metros, lo que confirma que su función es estéticamente elegante más que deportiva.

Su movimiento es automático, su calibre es de 26-330, con rotor central de oro de 21k, certificado con el sello de Patek Philippe.

El precio de venta al público estimado para el modelo Cubitus 7128/1R (oro rosa) en el lanzamiento es de aproximadamente 76.000 euros, es decir, unos 346 millones de pesos.

Quién ganó el Balón de Oro 2025

El vencedor del Balón de Oro masculino 2025 fue Ousmane Dembélé, quien se impuso por mérito deportivo, con una temporada en la que su club, el PSG, logró cuatro títulos, incluyendo su primera Liga de Campeones, y él aportó con muchos goles y asistencias.

Lamine Yamal, pese a sus estadísticas impresionantes y a ser uno de los favoritos por su proyección, terminó segundo.

* Pulzo.com se escribe con Z