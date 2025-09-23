Este lunes, 22 de septiembre, el fútbol francés vivió una jornada histórica porque el delantero del PSG Ousmane Dembelé, exjugador del Barcelona, fue elegido como el mejor jugador del mundo en la ceremonia de France Football en la que se entrega el Balón de Oro.

(Ver también: Linda Caicedo tendría prohibido ir a gala del Balón de Oro; habría orden del Real Madrid)

El jugador era el favorito por los títulos que consiguió, recordando que ganó la Ligue 1, la Champions League, la Copa de Francia y hasta la Supercopa de Europa, siendo una campaña histórica para el equipo de la capital francesa.

De hecho, en las votaciones superó a su compañero Vitinha y a jugadores del Barcelona como Lamine Yamal y el mismo Raphinha, dos jugadores que tuvieron muy buenos resultados a lo largo de la temporada.

Lee También

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro

Ahora, cabe destacar que para determinar al ganador, periodistas de todo el mundo votan en una plataforma los diez mejores jugadores para ellos, para luego sumar todos los resultados y así conocer al ganador.

Por Colombia, el elegido es ‘Pache’ Andrade, un periodista de mucho reconocimiento y trayectoria, quien por medio de sus redes sociales compartió su votación, eligiendo a Dembelé primero, Vitinha segundo y Lamine Yamal tercero.

Dembelé gana el Ballon D’Or 2025

Así voté por Colombia pic.twitter.com/OP60glqCHO — Pache Andrade (@pacheandrade) September 22, 2025

Sin embargo, más allá de que su primera elección fue el ganador, la crítica estuvo más abajo, ya que eligió a Donnarumma y Salah por encima del español Pedri y por eso muchos seguidores comenzaron a atacarlo.

“Salah y Donnarumma por encima de Pedri. No saben de fútbol”, “Salah y Donnarumma por encima de Pedri? Cómo hacemos para quitarte ese derecho al voto?”, “Pache, te tenía en un concepto muy bueno, de periodista objetivo, pero se me acaba de caer un ídolo. Eso es una votación de periodista francés”, entre otros.

(Ver también: Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025; Luis Díaz, entre los grandes ausentes)

Lo cierto es que la final el ganador fue Dembelé, quien tuvo una gran temporada con el PSG bajo las órdenes de Luis Enrique y por eso se quedó con este reconocimiento, recordando que en los últimos años los ganadores habían sido Rodri, Lionel Messi y Karim Benzema.

* Pulzo.com se escribe con Z