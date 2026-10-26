Semana para el olvido fue la que completó el Fútbol Club Barcelona, pues después de un inicio de temporada arrollador, con victorias tanto en la Liga como en la Champions League, en apenas unos días perdió dos compromisos consecutivos, dejó ir el invicto y además las lesiones han aparecido.

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De hecho, el último compromiso en el que cayó fue frente al Real Madrid en la Liga de España, un juego que terminó 1-2 a favor del cuadro ‘Merengue’ en el Camp Nou que si bien no le quitó posiciones, sí restó puntos de diferencia y apretó todo en la tabla de posiciones.

Además, la mala noticia, más allá del resultado, fue la lesión de otro defensor, lo cual tiene preocupado al cuerpo técnico liderado por Hansi Flick.

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Cuál fue la lesión de Xavi Espart

En este compromiso el que se lesionó fue el joven lateral Xavi Espart, quien en un balón dividido contra Tchouamení quedó mal librado y tuvo que irse reemplazado. Esta fue la jugada que lo sacó del compromiso:

2 Meses de baja para Xavi Espart. No hubo amarilla para Tchouameni https://t.co/vmGEAyF7wR — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 26, 2026

Luego de los exámenes médicos, se determinó que el futbolista sufrió de “una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho”, por lo que se estima que esté fuera de las canchas por, al menos, siete semanas.

Y es que esta es una mala noticia porque se suma a las bajas, en defensa, de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen, lo que deja muy mal ubicada a la zaga del equipo catalán.

Qué partidos se pierde Xavi Espart

Esta es una baja muy importante para el equipo, teniendo en cuenta que se pierde compromisos de gran relevancia como lo son vs.:

Alavés.

Aston Villa.

Atlético de Madrid.

Villarreal.

Sabah.

Deportivo.

Celta de Vigo.

Manchester City.

Málaga.

Real Sociedad.

(Ver también: Tragedia en el Camp Nou, estadio del Barcelona: murió trabajador mientras trabajaba en la obra)

Es más, ya se estima que regrese en 2027, para el compromiso contra Espanyol que será el 3 de enero del próximo año.

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