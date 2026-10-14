Vinicius Júnior recibió un duro castigo por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que le impuso cuatro partidos de suspensión tras su expulsión en el encuentro del Real Madrid contra Villarreal. La sanción representa un problema para el conjunto blanco, pues el delantero brasileño se perderá varios compromisos de La Liga, incluido el clásico frente al Barcelona.

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La decisión disciplinaria se produjo después de un incidente en el que el atacante madridista le tiró del cabello a Nathan Saliba, jugador del Villarreal, en una acción sin disputa directa por el balón. El comportamiento fue considerado una conducta violenta, lo que derivó en una de las partes del castigo.

De acuerdo con la información divulgada por la comisión, dos de los cuatro partidos de suspensión corresponden a esa acción, bajo el artículo 130.2 del reglamento disciplinario. Los otros dos encuentros se deben a las protestas agresivas del brasileño contra el árbitro después de recibir la tarjeta roja directa.

Así, Vinicius tendrá que cumplir una sanción que lo dejará fuera de cuatro partidos importantes para el Real Madrid. El primero será frente al Sevilla, seguido del compromiso más esperado por los aficionados: el clásico contra el Barcelona, uno de los encuentros que más atención concentra en el calendario del fútbol español.

La ausencia del brasileño supone una baja sensible para el equipo dirigido por José Mourinho, especialmente por el peso que tiene en el ataque y su capacidad para desequilibrar a las defensas rivales. En un enfrentamiento contra el Barcelona, perder a uno de sus principales referentes ofensivos puede obligar al equipo a buscar alternativas para mantener su capacidad de ataque.

Además del partido frente al Sevilla y el clásico, el delantero tampoco estará disponible contra Racing de Santander y Valencia, los otros dos rivales incluidos en el calendario durante el periodo de suspensión.

Vinicius, otra vez en el centro de la polémica

La sanción vuelve a poner al brasileño en el centro de la discusión sobre su comportamiento en el campo y las decisiones arbitrales en LaLiga. El episodio ha generado debate entre los aficionados, tanto por la acción que provocó la expulsión como por la reacción del futbolista después de la decisión del árbitro.

El castigo también representa un llamado de atención para el jugador, que deberá cumplir las cuatro fechas antes de regresar a la competición liguera. Mientras tanto, el Real Madrid tendrá que afrontar una serie de compromisos sin una de sus principales figuras, con el clásico ante el Barcelona como el duelo que más sobresale entre los partidos que se perderá.

La suspensión, por tanto, no solo afecta a Vinicius en el plano individual, sino que también condiciona los planes deportivos del Real Madrid en una parte importante de la temporada.

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