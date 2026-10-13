Escrito por:  Redacción Fútbol
Oct 13, 2026 - 8:53 pm

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, que estaba programado para este martes 13 de octubre en el estadio El Campín, de Bogotá.

(Vea también: Debate en Bogotá por uso de gramilla de La Florida en El Campín: autorizaciones y cuestionamientos al IDRD)

La decisión se tomó debido al estado del terreno de juego, que, según la entidad, no ofrecía las condiciones adecuadas para disputar un encuentro de fútbol profesional.

En un comunicado oficial, la Dimayor aseguró que tomó la determinación tras evaluar las condiciones de la nueva grama y con el propósito de preservar la integridad física de los futbolistas. Además, cuestionó las garantías que había entregado Sencia, empresa encargada de la operación del estadio, sobre el estado de la superficie.

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La nueva fecha del compromiso entre Millonarios y Once Caldas será anunciada oportunamente, según informó la organización del fútbol profesional colombiano.

Este es el anuncio de Dimayor:

¿Por qué la Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas?

La Dimayor explicó que el estado del campo de juego de El Campín motivó la cancelación del encuentro correspondiente a la programación de este martes. La entidad manifestó su preocupación por las condiciones del terreno y sostuvo que la decisión busca evitar riesgos para los jugadores durante el desarrollo del compromiso.

En el comunicado, la organización señaló que tomó la determinación después de revisar la situación de la cancha y considerar que no era conveniente disputar el partido en esas condiciones.

La cancelación afecta la programación deportiva de Millonarios y Once Caldas, que deberán esperar el anuncio oficial de una nueva fecha para disputar el encuentro.

Dimayor cuestionó las garantías de Sencia sobre la nueva grama de El Campín

Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento fue el cuestionamiento a Sencia, que había asegurado públicamente que la nueva grama del estadio estaría en condiciones aptas para albergar un partido de fútbol profesional.

Sin embargo, la Dimayor manifestó que las condiciones observadas no correspondían a esas garantías y que, ante la situación, decidió cancelar el compromiso.

“A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación”, indicó la entidad.

¿Cuándo se jugará Millonarios vs. Once Caldas?

Por ahora, la Dimayor no ha anunciado una nueva fecha para el partido entre Millonarios y Once Caldas.

La entidad informó que la reprogramación será comunicada oportunamente, por lo que los aficionados de ambos equipos deberán esperar una nueva comunicación oficial para conocer cuándo se disputará el encuentro.

Una vez se conozca la nueva programación, se podrá establecer cómo quedará el calendario de ambos clubes y qué ajustes deberán realizarse para disputar el encuentro pendiente.

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