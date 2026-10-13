La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, que estaba programado para este martes 13 de octubre en el estadio El Campín, de Bogotá.

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(Vea también: Debate en Bogotá por uso de gramilla de La Florida en El Campín: autorizaciones y cuestionamientos al IDRD)

La decisión se tomó debido al estado del terreno de juego, que, según la entidad, no ofrecía las condiciones adecuadas para disputar un encuentro de fútbol profesional.

En un comunicado oficial, la Dimayor aseguró que tomó la determinación tras evaluar las condiciones de la nueva grama y con el propósito de preservar la integridad física de los futbolistas. Además, cuestionó las garantías que había entregado Sencia, empresa encargada de la operación del estadio, sobre el estado de la superficie.

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La nueva fecha del compromiso entre Millonarios y Once Caldas será anunciada oportunamente, según informó la organización del fútbol profesional colombiano.

Este es el anuncio de Dimayor:

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻 La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre @MillosFCoficial y @oncecaldas A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente. 👉 https://t.co/5edbdLU3iB — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

¿Por qué la Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas?

La Dimayor explicó que el estado del campo de juego de El Campín motivó la cancelación del encuentro correspondiente a la programación de este martes. La entidad manifestó su preocupación por las condiciones del terreno y sostuvo que la decisión busca evitar riesgos para los jugadores durante el desarrollo del compromiso.

En el comunicado, la organización señaló que tomó la determinación después de revisar la situación de la cancha y considerar que no era conveniente disputar el partido en esas condiciones.

La cancelación afecta la programación deportiva de Millonarios y Once Caldas, que deberán esperar el anuncio oficial de una nueva fecha para disputar el encuentro.

Dimayor cuestionó las garantías de Sencia sobre la nueva grama de El Campín

Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento fue el cuestionamiento a Sencia, que había asegurado públicamente que la nueva grama del estadio estaría en condiciones aptas para albergar un partido de fútbol profesional.

Sin embargo, la Dimayor manifestó que las condiciones observadas no correspondían a esas garantías y que, ante la situación, decidió cancelar el compromiso.

“A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación”, indicó la entidad.

¿Cuándo se jugará Millonarios vs. Once Caldas?

Por ahora, la Dimayor no ha anunciado una nueva fecha para el partido entre Millonarios y Once Caldas.

La entidad informó que la reprogramación será comunicada oportunamente, por lo que los aficionados de ambos equipos deberán esperar una nueva comunicación oficial para conocer cuándo se disputará el encuentro.

Una vez se conozca la nueva programación, se podrá establecer cómo quedará el calendario de ambos clubes y qué ajustes deberán realizarse para disputar el encuentro pendiente.

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