Una nueva polémica rodea al estadio El Campín de Bogotá. Esta vez, el debate no se centra únicamente en el estado de la gramilla del escenario deportivo, sino en una denuncia del concejal y exarquero profesional Leandro Castellanos, quien señaló que se habría retirado césped de unas canchas públicas del parque La Florida para utilizarlo en la recuperación del terreno de juego del estadio.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

La denuncia, difundida en las redes sociales del concejal, puso el foco sobre las condiciones de los espacios deportivos comunitarios y las decisiones que se habrían tomado para atender los problemas de la cancha de El Campín, administrado por la empresa Sencia.

El señalamiento plantea una pregunta: ¿por qué se habría afectado un escenario utilizado por niños, deportistas aficionados y residentes para solucionar los problemas de gramilla de uno de los principales estadios del país?

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La denuncia de Leandro Castellanos por las canchas de La Florida

A través de un video, Castellanos expuso las condiciones en las que habrían quedado algunas zonas de las canchas del parque La Florida, un espacio recreativo utilizado por ciudadanos y procesos de formación deportiva.

El concejal cuestionó el presunto retiro del césped de estos terrenos y su posible traslado al estadio El Campín, en medio de los trabajos para recuperar la gramilla que resultó afectada tras los recientes conciertos de BTS en Bogotá.

La preocupación gira en torno al impacto que esta situación podría tener sobre las personas que utilizan habitualmente estos espacios públicos para practicar fútbol y desarrollar actividades deportivas.

Sin embargo, es importante precisar que el traslado del césped desde La Florida hasta El Campín constituye, por ahora, un señalamiento que requiere verificación documental. Las imágenes de los terrenos deteriorados no bastan, por sí solas, para confirmar de dónde salió la gramilla instalada en el estadio ni quién habría autorizado una eventual operación.

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¿Qué tiene que ver Sencia con la polémica de El Campín?

La controversia aparece en medio de los cuestionamientos por el estado de la cancha de El Campín después de los conciertos de BTS, realizados el 2 y 3 de octubre de 2026.

Sencia, empresa encargada de la administración y operación del estadio bajo el esquema de concesión, explicó que adelanta trabajos técnicos para recuperar el terreno de juego después de una temporada de alta actividad. La compañía también sostuvo que el mantenimiento de la gramilla hacía parte de las labores previstas para ese periodo.

El estado del césped ya había generado preocupación entre los equipos bogotanos y los aficionados, especialmente por la necesidad de contar con una superficie adecuada para los compromisos del fútbol profesional.

Ahora, la denuncia de Castellanos abre otro interrogante: si efectivamente se utilizó gramilla de un escenario público distinto, ¿cómo se realizó el procedimiento y qué medidas se contemplaron para recuperar las canchas afectadas?

Castellanos pide explicaciones sobre el presunto traslado

Ante esta situación, el concejal solicitó información oficial a las autoridades distritales para esclarecer lo ocurrido.

Entre los puntos que busca establecer están las autorizaciones que habrían permitido retirar el césped, los costos de la operación, los registros de transporte del material y los plazos previstos para restaurar las superficies deportivas de La Florida.

Estos documentos serían fundamentales para determinar si hubo un traslado de gramilla entre los dos escenarios, qué entidades o empresas participaron y cuáles serían sus responsabilidades.

Por ahora, la denuncia no permite concluir que Sencia haya retirado directamente el césped de las canchas de La Florida ni que exista una autorización irregular. La documentación solicitada y las respuestas de las entidades involucradas serán claves para aclarar el caso.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Mientras tanto, la discusión trasciende el estado de la cancha de El Campín y pone sobre la mesa una preocupación para Bogotá: garantizar que la recuperación de los grandes escenarios deportivos no termine perjudicando los espacios públicos que utilizan niños, jóvenes y comunidades para practicar deporte.

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