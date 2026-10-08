El fútbol profesional volverá al estadio El Campín la próxima semana, luego de los conciertos de BTS y de las labores de recuperación que se adelantan en la gramilla. Sencia confirmó que el escenario estará en condiciones para recibir nuevamente partidos y entregó detalles sobre el cronograma.

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El primer partido programado será el 13 de octubre, cuando Millonarios reciba a Once Caldas por la Liga BetPlay. Un día después, el 14 de octubre, Independiente Santa Fe volverá a jugar como local en el escenario bogotano frente a Jaguares.

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Para recuperar el terreno después del evento de BTS, se retiró la gramilla y comenzó la instalación de un nuevo césped que fue cultivado y manejado bajo condiciones similares a las del estadio. Según Sencia, el proceso busca que la cancha cumpla con las condiciones técnicas requeridas para la práctica del fútbol.

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“Después de una temporada intensa de fútbol y grandes eventos, estamos realizando un tratamiento integral del campo: intervenimos el suelo, lo descompactamos, aireamos y fertilizamos. Renovamos la cobertura vegetal donde se requiere”, escribió Sencia en sus redes sociales.

Edgar Cardona, gerente de operaciones de Sencia, explicó que el avance de la instalación ya superaba el 60 % y que la meta era completar el 100 % para continuar con los trabajos agronómicos previos a los partidos. Entre las variables que deben revisarse están el rebote, el rodamiento, la altura y el torque de la superficie.

¿Qué pasó con El Campín luego de los conciertos de BTS?

La gramilla del estadio El Campín entró en una etapa de recuperación después de los conciertos de BTS, realizados el 2 y 3 de octubre en Bogotá. Las imágenes que circularon después del desmontaje del escenario generaron preocupación entre los aficionados, pero Sencia explicó que el estado observado hacía parte del proceso previsto para el terreno.

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La gramilla del estadio El Campín entró en una etapa de recuperación después de los conciertos de BTS, realizados el 2 y 3 de octubre en Bogotá. Las imágenes que circularon después del desmontaje del escenario generaron preocupación entre los aficionados, pero Sencia explicó que el estado observado hacía parte del proceso previsto para el terreno.

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