La grama del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá ya está en un proceso de tratamiento luego de los conciertos que se llevaron a cabo en el escenario. Sencia, entidad encargada de la administración del estadio, aseguró que las labores hacen parte de la planeación técnica prevista para el mantenimiento del campo de juego.

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De acuerdo con la información entregada por Sencia, el proceso comenzó una vez terminaron los eventos musicales y va más allá de reemplazar las zonas deterioradas de césped. La intervención incluye diferentes trabajos agronómicos destinados a mejorar las condiciones del terreno.

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Entre las labores contempladas están la descompactación del suelo, la aireación profunda y la fertilización, además de trabajos para recuperar las condiciones del terreno. El propósito es favorecer el crecimiento de las raíces y fortalecer la cobertura vegetal del campo.

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Sencia explicó que, después de estas labores sobre el suelo, se hará la renovación y reposición del material vegetal en las zonas que, de acuerdo con las evaluaciones técnicas, necesiten un cambio.

Un video publicado por el periodista Melquisedec Torres evidencia cómo va el avance de la instalación de la nueva gramilla para iniciar la etapa de recuperación, con el fin de que Millonarios y Santa Fe tengan un espacio deportivo en óptimas condiciones.

Atentos, primicia. Así se está instalando la nueva grama del estadio El Campín de Bogotá.

Que hace varios años no se cambiaba y que les seguirá sirviendo, a muy bajo costo, a las empresas privadas Millonarios y SantaFe para su negocio. La antigua grama fue podada antes de los… pic.twitter.com/IFgiz5kYLn — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) October 7, 2026

El Campín tiene cinco canchas para reservar grama

Una de las novedades entregadas por la entidad tiene que ver con la estrategia para garantizar que el estadio tenga disponible material vegetal durante los diferentes ciclos de mantenimiento.

Para ello, Sencia cuenta con cinco canchas de grama natural ubicadas en Tibabuyes, Usme, Bosa, Engativá y Suba. Estos espacios funcionan como una reserva de césped que puede ser trasladado al estadio cuando las condiciones del terreno lo requieran.

La entidad señaló que esta medida permite disponer de material vegetal para los reemplazos necesarios y mantener los procesos de recuperación del campo de juego.

El tratamiento está liderado por Equiver y, según Sencia, cuenta con el acompañamiento y aval de expertos agronómicos con experiencia internacional en el manejo especializado de escenarios deportivos.

La intención es que cada intervención se ajuste a las condiciones particulares del suelo y de la cobertura vegetal de El Campín, en lugar de limitarse a reemplazar el césped de manera general.

Finalmente, Sencia aseguró que el cronograma de partidos, conciertos y otros eventos programados en el estadio continúa con normalidad, mientras avanzan las labores de recuperación y mantenimiento de la gramilla.

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