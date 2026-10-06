Terminó la penúltima fecha Fifa del año, la primera luego del Mundial 2026, con una Selección Colombia que jugó tres compromisos en Estados Unidos y en los que los resultados no fueron del todo favorables, más allá de la victoria ante Perú.

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Y es que al final esta convocatoria fue con muchos jugadores nuevos, por lo que Lorenzo exploró variantes tácticas, jugadores en diferentes posiciones y demás, así que los resultados no eran realmente lo importante.

Sin embargo, los aficionados no quedaron muy contentos, así que ahora el combinado nacional tendrá dos oportunidades más para revivir ese amor con los hinchas antes de terminar el año.

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De esta manera, a la Selección Colombia le quedan dos compromisos antes de cerrar el año, ambos frente a la Selección de Chile. Las fechas y estadios son:

Colombia vs. Chile: viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Chile vs. Colombia: martes 17 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

El partido que será en la capital del Valle del Cauca tendrá un sentido social, pues gran parte de lo que se recoja en cuanto a boletería, patrocinio y más será destinado a las víctimas y damnificados del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que afectó a muchas familias en esa ciudad.

Por lo pronto no se conoce el precio de las boletas ni la hora exacta del compromiso, pero se estima que se haga oficial en los próximos días para que los hinchas se programen.

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Cómo va la Selección Colombia en el ranking Fifa

Luego de estos amistosos y la participación en el Mundial 2026, la Selección Colombia aparece en el puesto 11 del ranking Fifa con 1733.25 puntos, siendo la tercera mejor sudamericana por detrás de Argentina y Brasil.

Además, es superado de selecciones como España, Francia, Inglaterra, Portugal, Marruecos, Bélgica, Países Bajos e incluso México.

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