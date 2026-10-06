Así será la formación de Colombia contra Perú en el partido de este martes 6 de octubre en el Nu Stadium, en Florida.
📋 𝑻𝑰𝑻𝑼𝑳𝑨𝑹
Así formará nuestra 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂 para enfrentar a Perú 🇵🇪.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/IYtOMzrS4g
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2026Lee También
Quise elegir entre guayos Nike y Adidas y descubrí que no todo depende de la marca Si juega fútbol y quiere darle más soporte a sus tobillos, esta tobillera cuesta menos de $ 45.000 Cinco jugadores que Lorenzo ha 'borrado' en la fecha Fifa; ¿tendrán minutos vs. Perú? Santa Fe jugará en curioso (y alejado) estadio el partido de Copa vs. Fortaleza: prográmese desde ya
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO