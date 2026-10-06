Este martes, 6 de octubre, es un día triste para la Selección Argentina y todos los fanáticos del fútbol internacional, pues después de 20 años, uno de los mayores ídolos del fútbol, Lionel Messi, dirá adiós a la ‘Albiceleste’.

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Y es que el argentino, luego de perder la final del Mundial 2026 con España, determinó que era momento de dar un paso al costado con la idea de darle campo a las nuevas generaciones, con la intención de que puedan conseguir aún mejores cosas de las que él hizo.

Ahora, para despedir a una de las máximas leyendas, el equipo jugará contra Benín, una selección que no es fuerte, y por eso se espera una fiesta completa en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.

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A qué hora es Argentina vs. Benín

Dicho partido es a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio de River Plate de Argentina.

Dónde ver Argentina vs. Benín

Dicho compromiso se podrá ver en Colombia, puesto que el canal DSports tiene preparada toda una cobertura especial de este encuentro, pues es la despedida de uno de los jugadores más importantes de la historia y por eso se espera una fiesta completa.

De esta manera, todos los que cuenten con DirecTV o la aplicación DGo podrán ver el encuentro sin ningún problema.

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Cómo le fue a Lionel Messi con Argentina

Y es que cabe destacar que, por números, Lionel Messi es el mejor jugador en la historia de esta selección, pues es el máximo goleador con 125 goles, el máximo asistidor y el futbolista con más partidos.

Además, pese a que en gran parte de su carrera los títulos fueron esquivos, al final lo ganó todo: el Mundial de Catar 2022, las Copa América de 2021 y 2024 y la Finalissima vs. Italia.

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