Lejos de las controversias del deporte como la pelea de Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez, la confirmación de una compra por parte de uno de los referentes del fútbol mundial sorprendió a propios y extraños.

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El Club Deportivo Eldense anunció oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Lionel Messi, con lo que afirmó que da “inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”.

Si bien no se reveló el costo de la compra que hizo el futbolista argentino, el equipo remarcó la llegada a la institución de este hombre que es el máximo ganador del Balón de Oro en la historia.

El comunicado dejó en evidencia la expectativa que existe con Messi (reciente retirado de la Selección Argentina) frente a este negocio , en donde hay mucha historia y ahora en la lucha por competir con fuerza en la Segunda División de España.

“Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana”, señaló.

En el remate del texto, resaltó que “la transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte”.

¿Qué es el Club Deportivo Eldense?

El Club Deportivo Eldense es una centenaria entidad futbolística española con sede en la ciudad de Elda, situada en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.

Fundado en 1921, el equipo alicantino ostenta una valiosa tradición deportiva en el balompié de la región levantina. Es uno de los clubes en activo con mayor antigüedad del territorio valenciano.

El conjunto disputa sus partidos como local en el Estadio Nuevo Pepico Amat, recinto inaugurado en 2012 con capacidad para recibir a más de 5.700 espectadores en sus graderías.

En el ámbito futbolístico profesional, el equipo compite en LaLiga Hypermotion, correspondiente a la Segunda División de España. Durante su trayectoria histórica ha militado diversas campañas en esta segunda categoría.

La escuadra utiliza indumentaria azulgrana en su uniforme titular. Sus aficionados y seguidores son popularmente conocidos bajo los apelativos de deportivistas o azulgranas en el entorno deportivo.

A lo largo del siglo XXI, la entidad atravesó una destacada reestructuración deportiva e institucional que le permitió escalar categorías desde los torneos autonómicos hasta el fútbol profesional.

El Deportivo Eldense representa un importante referente cultural y deportivo dentro de la comarca del Vinalopó Medio. La afición eldense mantiene vivas históricas rivalidades locales con clubes vecinos de la provincia.

La institución cuenta con diversas categorías inferiores destinadas a la formación de jóvenes talentos de la cantera valenciana, promoviendo el desarrollo atlético y comunitario en el municipio.

Adicionalmente, la trayectoria del club incluye participaciones en la histórica Copa del Rey, donde se ha medido ante instituciones de la Primera División en partidos de alta trascendencia.

El modelo de gestión del Deportivo Eldense busca consolidar la estabilidad financiera e infraestructura deportiva para afianzar al equipo en la élite del fútbol español.

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