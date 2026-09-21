Lionel Messi ya tiene camiseta para su último partido con la Selección Argentina.

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El capitán albiceleste presentó este lunes la indumentaria que utilizará el próximo 6 de octubre, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental.

La presentación tuvo un detalle particular: fue el propio Messi quien apareció en el video mostrando cómo deja atrás la camiseta que utilizó durante el Mundial de 2026 para ponerse la que llevará en su despedida.

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Y hay una frase que acompaña el anuncio y que resume perfectamente el momento: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

Acá, el video:

💔🇦🇷 LA CAMISETA ESPECIAL QUE USARÁ LIONEL MESSI EN SU ÚLTIMO PARTIDO. pic.twitter.com/OivI0bEpVd — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2026

La camiseta que Messi escogió para su último partido

La nueva casaca conserva los colores tradicionales de Argentina, pero tiene una apariencia diferente a la habitual.

El celeste domina la parte frontal y una franja blanca vertical atraviesa el centro. En la espalda aparecen el apellido Messi y el número 10, ambos en color dorado.

Pero el detalle más particular está en la parte posterior: el diseño incorpora el Sol de Mayo, uno de los principales símbolos de Argentina.

El resultado es una camiseta creada para una ocasión específica y que Messi utilizará solamente en el partido frente a Benín.

La escena de la presentación también tiene un significado especial. En el video, el futbolista toma la nueva camiseta después de quitarse la que utilizó en el Mundial, estableciendo una especie de transición entre dos etapas de su carrera con la selección.

¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

La despedida está programada para el 6 de octubre, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Argentina enfrentará allí a Benín en uno de los tres amistosos programados para esta ventana internacional. Messi no estará en los otros dos encuentros.

El calendario comenzará el 30 de septiembre, frente a Bolivia, en Córdoba. Después, Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre, en el Monumental. El tercer compromiso será el más esperado: Argentina-Benín, con Messi como protagonista de su despedida.

Messi cerrará una etapa histórica con la Selección

El partido ante Benín marcará el cierre de la etapa de Messi con la selección argentina. El número 10 conquistó con la Albiceleste la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de convertirse en uno de los futbolistas con más partidos y goles en la historia del combinado nacional.

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