Cuando uno piensa en los guayos para jugar fútbol, es común fijarse primero en el diseño, el color o la marca. Sin embargo, al buscar un par para desempeñarse en el mediocampo, entendí que hay otros detalles que merecen más atención.

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Un mediocampista puede pasar de recuperar una pelota a iniciar un contraataque, cambiar de frente, filtrar un pase o llegar al área rival. Por eso, sus guayos deben acompañar movimientos variados y ofrecer comodidad durante buena parte del partido.

Pero hay algo importante: no todos los volantes necesitan el mismo tipo de calzado. La elección depende de sus funciones dentro del campo.

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¿Qué debería buscar un mediocampista en sus guayos?

Antes de revisar modelos, tendría en cuenta cinco características:

Ajuste: el guayo debe sujetar bien el pie sin apretarlo demasiado. Un calzado incómodo puede convertirse en un problema durante los desplazamientos y los cambios de dirección.

el guayo debe sujetar bien el pie sin apretarlo demasiado. Un calzado incómodo puede convertirse en un problema durante los desplazamientos y los cambios de dirección. Contacto con el balón: algunos modelos incorporan texturas o superficies diseñadas para ofrecer una sensación particular al controlar y golpear la pelota. Lo importante es que el jugador se sienta cómodo con ellas.

algunos modelos incorporan texturas o superficies diseñadas para ofrecer una sensación particular al controlar y golpear la pelota. Lo importante es que el jugador se sienta cómodo con ellas. Estabilidad: resulta relevante para los giros, frenadas y desplazamientos laterales que aparecen constantemente durante un partido.

resulta relevante para los giros, frenadas y desplazamientos laterales que aparecen constantemente durante un partido. Peso: un guayo ligero puede resultar atractivo para quienes prefieren una sensación menos voluminosa, aunque no necesariamente será el más cómodo para todos.

un guayo ligero puede resultar atractivo para quienes prefieren una sensación menos voluminosa, aunque no necesariamente será el más cómodo para todos. Material: hay opciones sintéticas y de materiales naturales, con diferencias en tacto, flexibilidad, mantenimiento y adaptación al pie.

Guayos según el tipo de mediocampista

Aquí encontré una diferencia que vale la pena considerar: jugar en el centro del campo no significa cumplir siempre la misma función.

Volante de marca: suele participar en recuperaciones, coberturas y duelos. Puede priorizar un ajuste firme, estabilidad y comodidad para hacer movimientos defensivos y cambios de dirección.

Mediocampista mixto: necesita desplazarse constantemente entre las dos áreas. Para este perfil puede tener sentido buscar un guayo versátil, que combine comodidad, ajuste y una sensación equilibrada al correr, controlar y pasar.

Volante creativo: suele participar en la distribución, los controles orientados y los pases entre líneas. Puede preferir un modelo cuya superficie le resulte cómoda para entrar en contacto con el balón y ejecutar pases precisos.

Mediapunta: juega más cerca del área rival y puede necesitar un calzado que le permita acelerar, girar y cambiar de dirección con facilidad. El ajuste y la comodidad siguen siendo fundamentales.

Estas diferencias no son reglas obligatorias. Un jugador puede desempeñar varias funciones durante un mismo partido y tener preferencias distintas a las de otros futbolistas de su posición.

La suela también importa: no todos los guayos sirven para cualquier cancha

Uno de los errores que evitaría al comprar es escoger un modelo sin revisar la superficie en la que voy a jugar.

Tipo de suela Superficie recomendada FG Césped natural firme SG Césped natural blando o húmedo, según el modelo AG Césped artificial TF Canchas de césped sintético corto o de alfombra IN Fútbol sala y superficies interiores

Es importante revisar las indicaciones del fabricante, porque no todas las suelas funcionan igual y utilizar una configuración inadecuada puede afectar la tracción y la comodidad.

¿Qué revisar antes de comprar?

Después de comparar las características, tendría en cuenta algunos detalles prácticos:

Probarme los guayos con las medias que utilizo para jugar.

Revisar que los dedos tengan espacio suficiente y que el talón quede bien sujeto.

Comprobar que no haya puntos de presión en los costados o el empeine.

Elegir la suela de acuerdo con la cancha habitual.

No comprar una talla más pequeña pensando que el material se adaptará con el uso.

Revisar las condiciones de cambio si compro por internet.

Mi conclusión: el mejor guayo depende de cómo juego

Buscar guayos para mediocampistas me permitió entender que no basta con encontrar un modelo promocionado para controlar el balón o mejorar los pases.

Un volante de marca puede priorizar estabilidad; uno mixto, versatilidad; y un creativo, una sensación de contacto con el balón que le resulte cómoda. Pero todos necesitan un calzado que se ajuste correctamente y sea adecuado para la superficie.

Antes de decidirme por una marca o un diseño, respondería tres preguntas: ¿en qué tipo de cancha juego?, ¿qué función cumplo en el mediocampo? y ¿con qué guayos me siento más cómodo? Esa combinación debería orientar la compra.

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