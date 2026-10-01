Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Michael Olise ha logrado ganarse un lugar destacado en el fútbol europeo y se ha transformado en uno de los jugadores más cotizados por los grandes clubes del continente. De acuerdo con la información recogida por Noticias Caracol, Olise, internacional con la Selección de Francia y compañero de Luis Díaz, fue pretendido por el Real Madrid en el pasado mercado de transferencias. Sin embargo, el Bayern Múnich dejó claro que no estaba dispuesto a dejarlo ir.

Sigue a PULZO en Discover

La situación se ha tornado más interesante debido a la excelente temporada que está firmando Olise, lo que ha llevado a la directiva del club bávaro a diseñar una estrategia para asegurar su permanencia en el equipo. Según reportes internacionales y el diario alemán ‘Bild’, al interior del Bayern Múnich se reconoce que retener al nacido en Londres —aunque juegue para la selección francesa, conocida como 'les bleus'— representa un reto a largo plazo. Por ese motivo, el club ha puesto sobre la mesa la idea de ofrecerle una renovación de contrato hasta 2032. Esta propuesta iría acompañada de un incremento salarial significativo, situándolo entre los mejores pagos de la plantilla junto a figuras como Harry Kane y Jamal Musiala.

La prensa indica que el propio Olise no descartaría aceptar dicha renovación, aunque ha dejado clara una condición fundamental: desea que su nuevo contrato incluya una cláusula de rescisión. Este término significa que, si otro club paga una suma previamente establecida, el jugador podría marcharse, incluso si el contrato sigue vigente. De acuerdo con el análisis de ‘Bild’, esa cifra podría ascender a 200 millones de euros, un monto que serviría tanto para blindar a la figura como para mantener la puerta abierta a futuras negociaciones.

La propuesta económica del Bayern apunta a ofrecerle a Olise un salario de 25 millones de euros netos por temporada, reflejando su importancia dentro del proyecto deportivo. Desde su arribo al equipo alemán, procedente del Crystal Palace en julio de 2024 tras un traspaso de 53 millones de euros, Olise se ha consolidado rápidamente. En la temporada 2025-26, sus números hablan por sí solos: 22 goles y 31 asistencias, y en la presente campaña ya suma 8 goles y 4 asistencias en todas las competencias, ratificando su rol de protagonista y su valor creciente.

¿Cuánto podría recibir Michael Olise si acepta la renovación con el Bayern Múnich?

De acuerdo con el diario ‘Bild’, el Bayern Múnich estaría dispuesto a ofrecerle a Michael Olise un salario de 25 millones de euros netos por temporada, lo cual lo pondría al nivel de los mejores pagos de la plantilla. Este suculento acuerdo refleja la relevancia del jugador en el esquema del club alemán.

¿Qué es una cláusula de rescisión en el fútbol y cómo afectaría el contrato de Olise?

Una cláusula de rescisión es una disposición contractual que permite a un jugador abandonar el club si otro equipo paga una cifra fijada de antemano. En el caso de Michael Olise, se menciona que podría situarse en torno a los 200 millones de euros. Esto blindaría al jugador ante posibles ofertas, pero le daría la opción de salir si algún equipo decide asumir ese elevado monto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z