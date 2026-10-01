Por: Caracol TV

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La selección de Chile vivió una jornada amarga en su paso por la fecha FIFA, tras caer 4-2 ante Estados Unidos en un partido amistoso celebrado en Saint Louis. A pesar de un inicio prometedor, con el marcador a favor durante el segundo tiempo, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico no logró mantener la ventaja y sufrió su segunda derrota consecutiva en territorio norteamericano, luego de haber perdido anteriormente frente a Canadá por 0-1 en Toronto. En ese juego anterior, el equipo chileno terminó con nueve jugadores en el campo, producto de las expulsiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, lo que evidencia un momento de dificultad tanto en lo futbolístico como en la disciplina.

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El partido en Saint Louis relató una historia llena de altibajos. De acuerdo con la crónica, Estados Unidos fue el primero en anotar, gracias al tanto de Sebastian Berhalter, quien marcó su segundo gol consecutivo para la selección estadounidense y es hijo del exseleccionador Gregg Berhalter. El gol llegó tras una jugada individual de Sergiño Dest, abriendo el marcador y poniendo presión al equipo chileno. Sin embargo, Chile mostró capacidad de reacción antes del descanso, empatando el 1-1 con un gol de Diego Ulloa tras una confusa jugada luego de un córner.

Inspirado por la igualdad, Chile llegó a ponerse adelante gracias a Maximiliano Gutiérrez, quien fue protagonista de una jugada de excelencia por la banda izquierda: recorte y derechazo imposible para el arquero Chris Brady. Este momento ilusionó al seleccionado sudamericano que, según lo relatado, controlaba el encuentro momentáneamente.

No obstante, la ventaja no duró mucho. En el minuto 51, Julian Hall igualó para Estados Unidos, también anotando su segundo gol consecutivo en la selección, y Chris Richards firmó la remontada en el minuto 72, luego de un centro de Berhalter. Durante el partido, el portero chileno Vigouroux fue figura, evitando que la diferencia fuera mayor en distintos pasajes. Cuando parecía que el marcador estaba definido, Mathis Albert, joven futbolista que ha recibido la confianza de Mauricio Pochettino en esta serie de amistosos, aseguró la victoria estadounidense con el 4-2 definitivo en el tiempo de descuento.

El cierre del encuentro estuvo marcado por el descontrol: una disputa entre Leandro Hernández y Chris Richards, luego de que Hernández golpeara con su botín al arquero estadounidense Brian Schwake mientras tenía el balón, derivó en una pelea que concluyó con tarjeta amarilla para ambos jugadores. Este cierre violento agrega preocupación sobre el momento anímico y disciplinario del equipo chileno, que debe buscar revertir la tendencia de cara a futuros compromisos internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la selección de Chile perdió contra Estados Unidos en el amistoso en Saint Louis?

Según la información reportada, Chile perdió frente a Estados Unidos pese a haber tenido una ventaja parcial, debido a fallas defensivas, goles en momentos clave del equipo estadounidense y la incapacidad para sostener el resultado ante el empuje local. A esto se suma el cansancio acumulado y la presión tras haber caído días antes ante Canadá, lo que posiblemente afectó tanto el rendimiento como la disciplina del equipo durante la fecha FIFA.

¿Qué pasó al final del partido entre Chile y Estados Unidos que provocó una pelea?

En el tiempo añadido, Leandro Hernández, de Chile, se acercó al portero estadounidense Brian Schwake, quien retenía el balón en el suelo, y le propinó unos golpes con el botín. Esto provocó la reacción de Chris Richards, desencadenando una pelea entre ambos equipos que terminó con amonestaciones para Hernández y Richards, según lo reportado en la crónica del encuentro.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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