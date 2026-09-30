Si hay algo que aprendí al pensar en los accesorios que realmente vale la pena llevar cuando uno monta bicicleta, es que la seguridad también tiene que ser práctica. De poco sirve tener un candado si termina siendo tan grande o incómodo que uno prefiere dejarlo en casa.

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Por eso me llamó la atención este candado para bicicleta en U, que actualmente aparece por $ 96.536 y combina el formato rígido de un grillete con un cable de acero de 1,5 metros.

La propuesta es bastante sencilla: tener una pieza resistente para asegurar la bicicleta y, al mismo tiempo, contar con un cable flexible que permita ampliar las posibilidades de sujeción.

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Un candado pensado para llevarlo en la bicicleta

Uno de los detalles que más destacan en la descripción es su peso de 1,64 libras, equivalente a unos 744 gramos. El producto está diseñado para transportarse en un soporte instalado directamente sobre el cuadro.

Ese soporte es compatible con tubos de bicicleta de entre 26 y 38 milímetros de diámetro y se instala utilizando los dos tornillos incluidos. Una vez instalado, el candado puede colocarse y retirarse del soporte con una mano.

Para quienes usan la bicicleta con frecuencia, esto puede ser importante: el candado no tiene que ocupar espacio dentro de la mochila durante todo el recorrido.

Acero endurecido y cable de 1,5 metros

El elemento principal es un grillete de 17 mm de acero endurecido, acompañado por un núcleo de aleación de zinc y una cabeza de acero de aleación.

La descripción del producto señala que el grillete está diseñado para resistir hasta 12 toneladas de fuerza de corte hidráulico. Esa cifra corresponde a una especificación declarada por el fabricante, por lo que conviene entenderla como una característica del producto y no como una garantía absoluta frente a cualquier intento de robo.

El sistema se completa con un cable de acero trenzado de 1,5 metros, recubierto de PVC. Su función es ampliar las opciones de aseguramiento, por ejemplo, pasando alrededor de las ruedas y el cuadro antes de fijar la bicicleta a un punto disponible.

Esto también explica por qué puede resultar interesante para bicicletas eléctricas, bicicletas convencionales y scooters.

La cubierta de silicona tiene otra función

Otro detalle que me parece útil es que el candado está cubierto por una funda de silicona. La idea es evitar el contacto directo entre el metal y el cuadro de la bicicleta, reduciendo el riesgo de rayones durante el transporte o al momento de asegurarla.

La cubierta también ayuda a disminuir el traqueteo del candado mientras se lleva instalado en la bicicleta.

Y hay un detalle sencillo que puede evitar un problema bastante molesto: incluye dos llaves idénticas. Una puede quedar guardada en casa y la otra acompañar al ciclista durante sus recorridos.

¿Qué dicen quienes lo compraron?

Las opiniones disponibles destacan precisamente los aspectos prácticos del producto. Un comprador señala que el candado ha funcionado bien como elemento disuasorio, mientras otro comenta que lo eligió para la bicicleta eléctrica de su hija porque prefiere utilizar llave en lugar de una combinación.

Otra opinión resalta su durabilidad, sistema de montaje, versatilidad y bajo peso, además de considerar que ofrece una buena relación entre precio y características.

Eso sí, las experiencias de compradores son individuales y no garantizan el mismo resultado para todos.

Por $ 96.536, este candado en U para bicicleta reúne varias funciones en un solo accesorio: grillete de acero endurecido, cable de 1,5 metros, soporte para el cuadro, cubierta de silicona y dos llaves. Para alguien que usa la bicicleta habitualmente y busca una solución que pueda llevar instalada durante sus recorridos, es una alternativa que vale la pena revisar.

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