Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), principal entidad de promoción artística en la capital del país, invita a la ciudadanía a participar del taller ‘Expandiendo el movimiento’. Esta experiencia, que se realizará en la Casona de la Danza de Bogotá el miércoles 7 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m., propone un encuentro enfocado en la exploración corporal, la conciencia sobre el cuerpo y la creación artística a través del movimiento. El taller es de acceso gratuito, aunque requiere inscripción previa, de acuerdo con la invitación publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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‘Expandiendo el movimiento’ busca ir más allá de la danza tradicional: el objetivo es transformar emociones, pensamientos y vivencias cotidianas en un lenguaje escénico, permitiendo que los participantes conecten consigo mismos y los demás a través del cuerpo. Según la información divulgada por Idartes, la metodología parte de la movilidad natural del cuerpo, explorando elementos como la reproducción de ondas, la apertura de las articulaciones, el uso consciente de la columna y el trabajo desde los miembros inferiores, facilitando así una mayor soltura y adaptabilidad física.

Durante la jornada se implementarán secuencias que combinan técnicas formales con ejercicios de improvisación. Estas herramientas permitirán investigar la reverberación en el espacio, las diferentes formas de entrar y salir del suelo, los cambios de dirección y las transiciones entre los estados de suspensión y relajación corporal. El propósito central es liberar tensiones innecesarias, despertar la fluidez del movimiento y fomentar una mejor relación con el entorno inmediato.

En términos prácticos, los asistentes trabajarán la exploración corporal (especial atención a la movilidad articular y las ondas del cuerpo), alternando con el desarrollo técnico e improvisación, lo que implica ejercicios de cambio de dirección y uso del espacio. Se enfatiza, además, el tránsito entre momentos de suspensión y relajación, elementos clave para potenciar el bienestar general y la conciencia de sí mismo.

Este espacio será dirigido por Alejandra Cuéllar Hilarión, especialista en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea, formada en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital y certificada por el Teacher Training Yoga Vaisnava Academy. Cuéllar, reconocida como artista formadora, bailarina, coreógrafa e instructora de yoga, aporta una visión integral tanto técnica como vivencial a esta propuesta de movimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el taller gratuito ‘Expandiendo el movimiento’ de Idartes en Bogotá?

El taller ‘Expandiendo el movimiento’, promovido por Idartes, se llevará a cabo en la Casona de la Danza de Bogotá el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m. La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente para asegurar el cupo, según la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué se explora en el taller ‘Expandiendo el movimiento’ y quién está a cargo?

El taller aborda la exploración corporal y el desarrollo de la conciencia a través del movimiento, destacando la movilidad articular, el trabajo desde la columna y los miembros inferiores, y el uso de técnicas e improvisación en el espacio. Está dirigido por Alejandra Cuéllar Hilarión, maestra y coreógrafa especializada en danza contemporánea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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