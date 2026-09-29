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La problemática ambiental generada por la acumulación continua de desechos domésticos se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes de la época actual. Este fenómeno afecta tanto a la sostenibilidad ecológica como a la calidad de vida en hogares y comunidades. De acuerdo con Fanor Bermúdez mosquera, director del programa de ingeniería ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), la cantidad de residuos que se desechan diariamente podría reducirse de manera significativa si cada persona adopta hábitos responsables y conscientes en la gestión de basura, especialmente desde el hogar.

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Bermúdez mosquera explica que buena parte de los materiales que comúnmente acaban en vertederos pueden tener una segunda vida útil si se aplican principios sencillos en la vida cotidiana. Entre las principales acciones sugeridas están la planificación de compras para evitar desperdicios innecesarios: es fundamental comprar únicamente lo que se va a consumir. Esta medida, además de disminuir el volumen de residuos, ayuda a gestionar de forma más eficiente los recursos y a prevenir la pérdida de alimentos en el hogar.

Otra recomendación valiosa es utilizar las sobras de comidas anteriores para elaborar nuevos platos, lo cual fomenta el aprovechamiento total de los alimentos y minimiza los desechos orgánicos. También se destaca la importancia de emplear los restos de frutas y verduras en la elaboración de compostaje, una técnica que permite obtener abono para plantas y huertas y convierte los desperdicios orgánicos en recursos productivos.

En el caso de los envases plásticos y de vidrio, se sugiere reutilizarlos siempre que sea seguro, por ejemplo, como recipientes o materas. Finalmente, se subraya la necesidad de clasificar correctamente materiales como cartón, papel, plástico, vidrio y metal, para facilitar su reciclaje. Bermúdez mosquera invita a preguntarse antes de descartar algún residuo si puede ser reutilizado, reparado o transformado, alentando el desarrollo de una mentalidad de aprovechamiento.

La implementación sistemática de estos hábitos representa, en palabras del director de la UAO, una estrategia integral para avanzar hacia el consumo sostenible y mitigar el impacto ambiental desde la cotidianeidad. Las acciones individuales, llevadas a cabo de manera coherente y persistente, pueden lograr un aporte fundamental en el camino hacia la sostenibilidad.

¿Cuáles son las mejores prácticas para reutilizar desechos domésticos en casa?

Las mejores prácticas por parte de expertos como Fanor Bermúdez mosquera incluyen la planificación de compras para evitar desperdicios, aprovechar las sobras preparando nuevas recetas, hacer compostaje con residuos orgánicos, reutilizar envases cuando sea seguro y separar materiales para reciclaje. Estas acciones, incorporadas en la rutina diaria, ayudan a reducir la cantidad de desechos y transforman residuos en recursos.

¿Qué significa compostaje y por qué es relevante para la gestión de residuos?

El compostaje es un proceso natural de descomposición de restos orgánicos, como cáscaras y residuos de alimentos, que se convierten en abono para plantas y huertas. Su relevancia radica en que convierte desperdicios que irían a la basura en un recurso útil, ayudando a reducir la cantidad de residuos y promoviendo la sostenibilidad en el hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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