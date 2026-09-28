Por: Portal Bogotá

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‘Entre aves y raíces: memorias del bosque’ es una invitación a sumergirse en la riqueza natural y cultural de la localidad de Kennedy en Bogotá. Esta propuesta surge del trabajo conjunto entre la Sala LabCo de la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal y el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. El propósito es crear un laboratorio de co-creación donde personas de la ciudad pueden observar, experimentar y construir colectivamente una memoria sobre los distintos entornos naturales que los rodean. La participación es gratuita, siempre y cuando se realice una inscripción previa según información de la plataforma BibloRed.

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El enfoque del laboratorio es profundamente colaborativo y experimental. Se estructura en una serie de seis sesiones que se llevarán a cabo durante octubre y noviembre, combinando recorridos por escenarios naturales y encuentros en espacios comunitarios, todo pensado para que los asistentes reconocen y valoren la biodiversidad urbana. Según BibloRed, la primera sesión arranca en la Chagra del Alebrije, un espacio de huerta comunitaria dentro de la biblioteca, donde se enseñarán técnicas para extraer tintes naturales de flores, observando formas y colores. El proceso continúa con recorridos en el Bosque Urbano de Timiza y el Humedal del Burro, espacios donde los participantes podrán observar árboles, plantas, aves y suelos, ampliando la comprensión de los diferentes paisajes urbanos.

Las sesiones también invitan a los asistentes a experimentar con la creación de pigmentos a partir de hojas, frutos y tierra. Todo lo aprendido y recolectado se documentará en una bitácora colectiva —un registro conjunto de colores, dibujos, relatos y sensaciones que surge de la interacción directa con el entorno. Esta bitácora pretende narrar el territorio desde múltiples perspectivas, transformando la experiencia de los participantes en una memoria compartida.

De acuerdo con los organizadores, el laboratorio viene explorando esta metodología desde experiencias anteriores en la Sala LabCo de la Biblioteca Gabriel García Márquez – El Tunal y ahora se expande hacia nuevos territorios, motivado por la curiosidad, el aprendizaje colectivo y la observación científica. No es necesario tener experiencia previa; solo se requiere disposición para descubrir y compartir. La invitación sigue abierta para quienes quieran ser parte de esta construcción de memoria natural y cultural.

¿Cómo inscribirse en ‘Entre aves y raíces: memorias del bosque’ y cuáles son los requisitos?

Para participar en este laboratorio es necesaria una inscripción previa a través del formulario disponible en BibloRed. La actividad está dirigida a cualquier persona interesada en conocer y experimentar con la naturaleza urbana, sin que se requiera experiencia o conocimientos previos; basta con estar dispuesto a caminar, observar y compartir los saberes con la comunidad.

¿Cuál es el objetivo de la bitácora colectiva en el laboratorio de co-creación?

La bitácora colectiva busca reunir los aprendizajes, observaciones, relatos, dibujos y resultados de experimentación que surgen durante las sesiones, construyendo entre todos una memoria común de los paisajes recorridos. Esta herramienta permite narrar el territorio desde diversas miradas, conectando a quienes participan con la riqueza natural y cultural de su entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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