Durante mucho tiempo pensé que para dormir mejor necesitaba cambiar completamente mi rutina nocturna. Acostarme más temprano, dejar el celular, cenar más ligero… pero después empecé a prestar atención a pequeños detalles que también podían estar influyendo en lo cómoda que era mi noche.

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Uno de los primeros fue algo tan básico como la almohada.

Productos de los que hablaremos en esta nota

Una almohada incómoda puede hacer que la noche se sienta eterna

No importa qué tan cansada esté: si no encuentro una posición cómoda para dormir, termino dando vueltas y acomodándome constantemente.

Por eso, una almohada ergonómica puede ser un cambio sencillo dentro de la habitación. La idea es contar con un soporte que resulte cómodo para la posición en la que normalmente se duerme y que ayude a mantener una postura más natural durante la noche.

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La que encontré en Amazon está elaborada con espuma viscoelástica y tiene un diseño pensado para ofrecer soporte y adaptarse al cuerpo.

No es una solución mágica para dormir mejor, pero sí puede ayudar a que uno de los elementos más básicos de la cama, la almohada, sea más cómodo.

Ver la almohada ergonómica

También empecé a darle importancia al ambiente

Otra cosa que descubrí es que mi habitación no necesariamente se sentía como un espacio para descansar.

Aquí entran los pequeños rituales. Bajar la intensidad de las luces, dejar de hacer cosas pendientes y crear un ambiente más agradable puede ayudar a marcar la transición entre el día y la hora de dormir.

Un difusor de aromas puede formar parte de ese ritual. Este modelo permite utilizar aceites esenciales o aceites de fragancia para perfumar el espacio y convertirlo en un ambiente más agradable antes de acostarse.

Lo importante es verlo como un elemento de ambientación y rutina, no como un producto que garantiza sueño o que sustituye hábitos saludables.

Ver el difusor de aromas

Y descubrí que despertarse también importa

Algo que pocas veces pensamos cuando hablamos de dormir es precisamente el momento de despertar.

Pasar de estar completamente a oscuras a escuchar una alarma estridente no es precisamente la forma más agradable de comenzar el día. Por eso me llamó la atención la idea de un despertador con luz gradual.

El modelo que encontré combina la función de despertador con una luz tipo sunrise, que aumenta progresivamente su intensidad para simular el amanecer. Además, incorpora funciones relacionadas con sonidos para complementar la experiencia.

Más que depender únicamente de una alarma fuerte, la propuesta es crear una transición más gradual entre dormir y comenzar el día.

Ver despertador con luz gradual

Al final, no necesitaba convertir mi habitación en un spa

Después de probar diferentes cosas, entendí que mejorar la rutina de sueño no necesariamente significa comprar diez productos nuevos.

Una almohada más cómoda, un ambiente agradable y una forma menos brusca de despertar son pequeños cambios que pueden hacer que la experiencia alrededor del descanso se sienta diferente.

Estos tres productos no sustituyen hábitos como mantener horarios regulares, reducir estímulos antes de dormir o consultar a un profesional si existen problemas persistentes de sueño. Pero sí pueden convertirse en pequeños aliados para hacer que la rutina nocturna sea más cómoda y agradable.

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