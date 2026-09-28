Hay problemas de la casa que no son realmente problemas… hasta que empiezan a repetirse todos los días.

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Una prenda llena de pelusas justo cuando uno va a salir, una bolsa de alimentos que queda abierta después de usarla o ese cajón que está en una esquina tan oscura que hay que sacar todo para encontrar lo que uno busca.

Durante mucho tiempo simplemente aprendí a vivir con esas pequeñas molestias. Hasta que empecé a encontrar productos que, aunque a primera vista parecían completamente innecesarios, estaban diseñados justamente para solucionar esos inconvenientes.

Estos tres fueron algunos de los que más me llamaron la atención.

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Productos de los que hablaremos en esta nota:

El quitapelusas que hace que una prenda vuelva a verse bien

Hay prendas que todavía están en perfecto estado, pero empiezan a verse viejas por esas pequeñas bolitas de tela que aparecen después de varios usos.

Eso me pasaba especialmente con sweaters, cobijas y algunas telas que acumulan pelusa con facilidad. Intentar quitarlas a mano es posible, pero también es una de esas tareas que uno abandona después de unos minutos.

Por eso me llamó la atención el quitapelusas eléctrico Ziitty.

El dispositivo tiene tres velocidades y un cabezal de seis cuchillas, con una superficie amplia pensada para retirar las pelusas de diferentes tejidos. Amazon también indica que puede utilizarse en prendas y superficies como sweaters, sofás, cobijas y cortinas.

Lo que más me gusta de este tipo de producto es que no necesitas convertirlo en una tarea complicada: pasarlo por la superficie y retirar después las pelusas que quedan en el depósito puede ser suficiente para darle una segunda vida visual a una prenda.

Además, es recargable e incluye cuchillas de repuesto y un pequeño cepillo para facilitar la limpieza.

Ver el quitapelusas eléctrico

La selladora que evita dejar las bolsas abiertas

El segundo problema es todavía más cotidiano: abrir una bolsa de alimentos, utilizar una parte y después intentar cerrarla como sea.

Doblarla, ponerle una pinza o simplemente dejarla dentro de un recipiente son soluciones que todos hemos utilizado. Pero ninguna resulta especialmente práctica cuando queremos conservar mejor el contenido.

La selladora al vacío Ozvulop está pensada precisamente para eso. El producto combina una máquina portátil de sellado al vacío con bolsas reutilizables y, según la descripción de Amazon, ofrece una succión de hasta 80 kPa. También incluye una bandeja extraíble para recoger el exceso de líquido durante el sellado y facilitar la limpieza.

Para mí, el atractivo está en que puede servir para organizar mejor los alimentos y aprovechar las bolsas reutilizables para diferentes preparaciones.

También puede resultar práctica para quienes hacen meal prep, guardan porciones de alimentos o simplemente quieren evitar que cada bolsa abierta termine ocupando espacio de manera desordenada en la despensa.

Eso sí, hay que seguir las indicaciones del fabricante sobre qué alimentos y líquidos son adecuados para este tipo de sellado.

Ver la selladora al vacío

Las luces que solucionaron el problema de los rincones oscuros

Y después está ese pequeño problema que parece absurdo hasta que te ocurre: abrir un armario o entrar a un espacio oscuro y tener que buscar a tientas lo que necesitas.

En lugar de instalar una lámpara o hacer una conexión eléctrica, encontré estas luces LED inalámbricas AMETHEUS con sensor de movimiento.

El sistema funciona con sensores y permite que las luces se enciendan cuando detectan movimiento. Son recargables, se fijan de forma magnética y no requieren hacer agujeros para instalarlas.

Además, cuentan con cinco niveles de brillo, y Amazon señala que pueden ofrecer hasta 150 lúmenes. El fabricante también incluye una garantía de dos años.

Y aquí es donde dejan de ser solamente una solución para la cocina.

Pueden utilizarse en clósets, debajo de los gabinetes de la cocina, escaleras, baños o cualquier otro espacio que necesite iluminación adicional.

Es uno de esos productos que probablemente no piensas comprar hasta que te das cuenta de que hay varios lugares de la casa donde una luz automática sería mucho más cómoda.

Ver las luces LED con sensor de movimiento

Estos productos me hicieron la vida más sencilla

Lo curioso de estos tres productos es que ninguno parecía indispensable.

Podía quitar las pelusas de una prenda de otra manera, pero definitivamente tenerlos ha cambiado mi rutina para muchas cosas, pero sobre todo, me ha simplificado el tiempo. También descubrí que facilitar una tarea pequeña puede terminar haciendo más cómoda la rutina diaria.

El quitapelusas resuelve un problema de la ropa. La selladora ayuda a organizar y conservar alimentos. Las luces eliminan la molestia de buscar cosas a oscuras.

Y quizá ese sea el verdadero atractivo de estos productos: no prometen cambiarte la vida, pero sí pueden hacer que algunas de esas pequeñas cosas que haces todos los días sean mucho más fáciles.

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