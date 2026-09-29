Por: El Espectador

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Del 28 de septiembre al 12 de octubre, el corredor que conecta Bogotá y Girardot se convierte en el epicentro de la tercera edición de Destinos con sabor, una feria gastronómica organizada por la Concesión Vía Sumapaz, en la que este año el tamal es el gran protagonista. De acuerdo con Katherine Vanegas, coordinadora social de la concesión, la meta es que los usuarios de la vía vean este trayecto con nuevos ojos, no solo como una ruta de paso, sino como un recorrido lleno de sabores, historias locales y emprendimientos únicos. En esta ocasión, 15 restaurantes y negocios de los municipios del corredor presentan versiones propias del tamal, una receta tradicional profundamente ligada a la cultura de la región.

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Vanegas explica que esta propuesta nace de la inquietud de cómo transformar el simple tránsito vehicular en una oportunidad para visibilizar los recursos, saberes y talentos que habitan en los municipios conectados por la Vía Sumapaz. Así, la feria busca exhibir cómo la gastronomía, como manifestación de identidad y tradición, es también una oportunidad económica tangible para las familias locales.

El tamal fue elegido como plato central por su capacidad para reflejar la diversidad y la historia de cada municipio. Según Brandon Mesa, residente social de la concesión, cada familia tiene su propia versión, conservada por generaciones, lo que convierte el evento en una vitrina de patrimonios familiares y relatos únicos. Entre las propuestas destacan variantes con ingredientes como calabaza, gallina, cerdo y otras preparaciones autóctonas, desde tamales remontados con lechona hasta fórmulas más picantes.

Las historias detrás de algunos emprendimientos ilustran este espíritu. Tal es el caso de Tamalería Duarte, reconocida por los visitantes de la cárcel de Fusagasugá, o el de una emprendedora de Ricaurte que comenzó vendiendo tamales en una esquina y hoy es parte esencial del municipio. Estos ejemplos evidencian que, más allá de la receta, hay esfuerzo, tradición y reconocimiento social.

La selección de los 15 negocios participantes priorizó la autenticidad y el arraigo regional, vinculando empresas pequeñas que mantienen viva la herencia culinaria local. Mesa resalta que la concesión gestiona espacios como el Sello Bulevar Campesino, que proveen capacitación en temas comerciales y empresariales para fortalecer la sostenibilidad de estos negocios. Desde hace cerca de cinco años, han sido más de 90 emprendedores los que han resultado beneficiados, la mayoría de los cuales son mujeres.

El recorrido sugerido por la Vía Sumapaz invita a detenerse en cada municipio para disfrutar preparaciones emblemáticas, desde la garulla y el chocolate de Soacha, hasta el sancocho de Silvania o los pescados de Girardot. El próximo año, el foco estará en la lechona, aunque ya se anuncian nuevas sorpresas culinarias para las siguientes ediciones.

¿Qué es la feria Destinos con sabor y qué busca destacar sobre la Vía Sumapaz?

La feria Destinos con sabor es una iniciativa de la Concesión Vía Sumapaz que, en su tercera edición, explora el potencial gastronómico del corredor Bogotá-Girardot para resaltar las historias, productos y sabores de los municipios aledaños. Busca que los viajeros descubran la riqueza cultural y económica que alberga la región, promoviendo a su vez el fortalecimiento de los emprendimientos locales.

¿Por qué es importante el tamal como símbolo de tradición en la región de Sumapaz?

El tamal encarna la diversidad y la memoria familiar de la región, pues cada municipio y familia tiene su propia manera de prepararlo. Esta variación refleja la identidad cultural de la zona y permite que la gastronomía funcione como vínculo entre generaciones, a la vez que impulsa la economía de quienes mantienen viva la tradición mediante emprendimientos locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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