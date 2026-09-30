Por: El Espectador

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BTS, la reconocida banda surcoreana integrada por M, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, llega a Colombia este viernes 2 y sábado 3 de octubre para abrir su gira por Latinoamérica con dos conciertos en Bogotá. De acuerdo con El Espectador, las presentaciones tendrán lugar en el estadio El Campín y reunirán a por lo menos 53.000 asistentes en cada fecha a partir de las 8 de la noche, con un espectáculo que se extenderá por más de dos horas.

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El fenómeno BTS no solo concentra fanáticos en el estadio, sino que impacta de manera significativa la vida económica y turística de la ciudad. Según el Observatorio de Turismo de Bogotá, del Instituto Distrital de Turismo (IDT), se proyecta que las actividades relacionadas con el evento movilizarán más de 99 mil millones de pesos en la economía local. El mayor gasto está asociado con alimentos y bebidas, estimado en 39.108 millones; seguido por alojamiento (29.384 millones), transporte interno (17.557 millones), y compras y recuerdos (12.976 millones).

El interés generado por BTS trasciende las fronteras nacionales. El 18,4 % de las compras de entradas para el concierto se realizaron en el exterior, ubicando a esta presentación como la segunda con mayor venta internacional de Ticketmaster Colombia entre marzo de 2025 y marzo de 2026, solo superada por la de Bad Bunny. Entre los países que lideran estas compras internacionales destacan Ecuador, México y Venezuela, que suman más de la mitad de los boletos adquiridos fuera de Colombia.

Este entusiasmo internacional repercutió también en la movilidad aérea. Durante la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre, las reservas de vuelos hacia Bogotá aumentaron un 46,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el reporte del Observatorio de Turismo indica que el 25 % de los asistentes no reside en la capital sino en otras ciudades colombianas. De este grupo de visitantes, el 62,1 % planea estar tres días o menos en la ciudad, mientras que la estadía promedio de los asistentes es de cuatro días. Además, casi el 40 % de las reservas de vuelos corresponde a grupos de tres o más personas, lo que resalta el impacto colectivo del evento.

Finalmente, la administración distrital declaró a BTS como huéspedes de honor, reafirmando que todo está listo para recibir tanto a la agrupación como a sus seguidores en Bogotá.

¿Cuánto aportará el concierto de BTS a la economía de Bogotá?

De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, se estima que los dos conciertos de BTS impulsarán un movimiento económico superior a los 99 mil millones de pesos en la ciudad, principalmente en sectores como alimentos, bebidas, alojamiento, transporte y compras de recuerdos.

¿Qué impacto tiene la llegada de BTS en el turismo internacional de Bogotá?

El evento ha generado un aumento del 46,6 % en las reservas de vuelos hacia la capital durante los días del concierto y una fuerte presencia de visitantes extranjeros, que representan el 18,4 % de la compra de entradas, con Ecuador, México y Venezuela a la cabeza en la compra internacional, según cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá y Ticketmaster Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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