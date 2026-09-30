Si quiere montar un gimnasio en casa pero no tiene espacio para máquinas grandes, hay una solución que prácticamente ya está instalada: una puerta.

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Encontré una barra de dominadas para puerta por $ 102.863 que utiliza el marco como punto de apoyo y, además de las dominadas, permite realizar diferentes ejercicios para trabajar la parte superior del cuerpo.

El producto está fabricado en acero y tiene varios agarres, mientras que el paquete incluye también bandas de resistencia, asas y un anclaje para puerta.

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Una barra que busca aprovechar el espacio que ya tiene

Lo que más me llamó la atención es que no hace falta buscar un rincón adicional para instalarla.

La barra está diseñada para utilizarse en puertas estándar de 24 a 32 pulgadas y funciona mediante un sistema de palanca que se apoya en el marco. Según la descripción, no requiere tornillos, por lo que no habría que perforar la puerta para instalarla.

Eso puede ser especialmente práctico en apartamentos o habitaciones donde cada metro cuadrado cuenta.

Una de las opiniones va justamente en esa dirección. Un comprador aseguró que buscaba una manera de trabajar la parte superior del cuerpo en casa sin comprar equipos voluminosos y encontró en esta barra una forma de aprovechar un espacio que normalmente no utilizaba.

Hasta 440 libras, según el fabricante

La estructura está fabricada en acero de 0,069 pulgadas de grosor y cuenta con un recubrimiento en polvo pensado para protegerla contra el óxido y la corrosión.

El fabricante indica una capacidad máxima de 440 libras, aunque, como ocurre con cualquier equipo que se instala sobre un marco, es importante comprobar antes de usarlo que la puerta y el marco sean compatibles con las dimensiones y el sistema de montaje.

También incorpora tuercas de seguridad y diferentes posiciones de agarre. Las zonas destinadas a sujetar la barra tienen espuma para ofrecer un contacto más cómodo y antideslizante.

No es solamente para hacer dominadas

El producto intenta ampliar bastante las posibilidades de entrenamiento. Además de las dominadas, la barra puede utilizarse para ejercicios como flexiones, fondos y abdominales colgantes, según la configuración y el ejercicio.

A esto se suman dos bandas de resistencia, una de 30 libras y otra de 25 libras, junto con dos asas y un anclaje para puerta.

La idea es que el conjunto permita trabajar diferentes grupos musculares sin tener que comprar por separado todos los elementos.

También busca proteger el marco

Uno de los detalles particulares está en las zonas que entran en contacto con la puerta.

El sistema utiliza protección de silicona para reducir el contacto directo de la estructura con el marco. También incluye almohadillas de silicona removibles que, según el fabricante, buscan evitar marcas.

Este punto es importante porque el funcionamiento depende precisamente de ejercer presión sobre el marco de la puerta. Una instalación correcta y compatible resulta fundamental antes de realizar ejercicios con el peso corporal.

Las opiniones disponibles son positivas en ese aspecto. Un comprador asegura que los cojines utilizados para instalar la barra evitaron daños permanentes en su marco. Otro destaca que la instalación fue sencilla y que la estructura se siente fuerte y segura.

Un tercer usuario la describe como un buen complemento para un gimnasio en casa, especialmente por los agarres y las posibilidades para trabajar la parte superior del cuerpo.

En mi caso, lo que más atractivo encuentro es que por $ 102.863 se puede incorporar un equipo relativamente compacto y aprovechar un espacio que normalmente no tiene ninguna función deportiva.

Si la puerta y el marco cumplen con las medidas y condiciones necesarias, esta barra de dominadas puede convertirse en una alternativa para quienes quieren entrenar en casa sin llenar una habitación de máquinas.

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